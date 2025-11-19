Verão

Thiaguinho, Gusttavo Lima e Luan Santana puxam verão de shows em Guarapari

Temporada 2026 do P12 está recheada de grandes artistas nacionais e uma sequência de eventos que movimenta o litoral capixaba

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:27

Thiaguinho, Gusttavo Lima e Luan Santana se apresentam em Guarapari Crédito: Paz e Bem/Divulgação/@marcussoares/Alisson Demetrio

O verão em Guarapari ganha reforço de peso com a programação 2026 do P12 Parador Internacional, que reúne alguns dos maiores nomes da música brasileira em uma sequência de shows entre 27 de dezembro e 16 de janeiro. Instalado em uma grande área aberta de frente para a praia, o espaço recebe diferentes estilos.

A abertura fica por conta do clássico “Pé na Areia”, que traz Thiaguinho, na turnê “Sorte”, com um vibrante que celebra as boas energias, o amor e a potência do samba-pop contemporâneo. No mesmo dia, quem também sobe ao palco são os cantores Nattan, do hit “Última Noite” e Yan.

Na sequência, o DJ e produtor Vintage Culture comanda o palco com um set dedicado à música eletrônica. O dono dos sucessos “I Will Find” e “Party On My Own” (Feat. FAULHABER) se apresenta no dia 29 de dezembro, segunda-feira.

Já o primeiro dia de 2026 terá Gusttavo Lima, acompanhado do capixaba Zé Elias, em um show que promete lotar o beach club. A agenda segue com o projeto sertanejo “Cê Tá Doido”, que reúne Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo em uma apresentação conjunta de mais de quatro horas.

Gusttavo Lima fará show em Guarapari, em 2026 Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

No dia 10 de janeiro é a vez de Luan Santana, com a turnê “LUA”, novo espetáculo que marca uma fase mais madura e autoral do cantor. No show, o artista mistura grandes sucessos da carreira com canções inéditas, em uma experiência sensorial que une tecnologia, romantismo e emoção.

Encerrando a temporada, Jorge & Mateus retornam ao P12 em um dos últimos shows antes da pausa anunciada para 2026, na mesma noite em que se apresenta o fenômeno Léo Foguete. Nascido em Petrolina (PE), o cantor de apenas 20 anos despontou das redes para o topo das paradas, com o álbum mais ouvido do Brasil e presença no Top 200 do Spotify Global.

A dupla Jorge e Mateus farão pausa na carreira em 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@jorgeemateus/@cadu_fernandes

Ordem de shows

27/12 - Thiaguinho, Nattan e Yan

- Thiaguinho, Nattan e Yan 29/12 - Vintage Culture

Vintage Culture 01/01 - Gusttavo Lima + Zé Elias

Gusttavo Lima + Zé Elias 03/01 - “Cê Tá Doido” (Ícaro & Gilmar, Panda, Humberto & Ronaldo)

“Cê Tá Doido” (Ícaro & Gilmar, Panda, Humberto & Ronaldo) 10/01 - Luan Santana

Luan Santana 16/01 - Jorge & Mateus + Léo Foguete

