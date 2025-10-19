Editorias do Site
Alexandre Pires anima pré-Réveillon em Guarapari com turnê “Pagonejo Bão”

Show coloca pagode e sertanejo no mesmo compasso e promete a trilha da despedida do ano nas areias capixabas

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 12:30

Alexandre Pires chega a Guarapari com o “Pagonejo Bão”
Alexandre Pires chega a Guarapari com o “Pagonejo Bão” Crédito: Milene Cardoso/Thenews2/Folhapress

Guarapari entra no clima de virada com Alexandre Pires e seu projeto mais recente, o “Pagonejo Bão”, no dia 30 de dezembro. Em formato de celebração, o artista reúne no palco do Multiplace Mais a levada do pagode com o romantismo e a potência do sertanejo, em um encontro pensado para o público do litoral capixaba no pré-Réveillon.

Gravado em Goiânia e transformado em registro audiovisual, o “Pagonejo Bão” costura releituras de clássicos sertanejos, canções inéditas e a assinatura pop de Alexandre Pires, que há três décadas sabe conduzir coro e pista. Essa é a primeira apresentação da turnê em Guarapari e acontece dentro do 26º Festival de Verão do Multiplace Mais.

No repertório, entram hits que marcaram época, surpresas e aquele passeio por memórias afetivas que só um show de fim de ano consegue provocar. Palco completo, banda afiada e arranjos do tamanho da festa: a noite promete a mistura certa de emoção e celebração à beira-mar.

Alexandre Pires
Alexandre Pires Crédito: Cloves Louzada

Pré-venda

A pré-venda exclusiva para a Comunidade Sou Mais acontece nesta quarta-feira (15), das 16h às 19h. Depois das 19h, vendas abertas ao público geral. Cadastro gratuito e prioridade em: comunidadesoumais.com.br.

Mais informações

  • Alexandre Pires - Pagonejo Bão
  • Data: 30 de dezembro (terça-feira)
  • Abertura da casa: 22h
  • Local: Multiplace Mais - Rua Gilda Leal, 110, Meaípe, Guarapari
  • Vendas online: Brasil Ticket (sem taxa de serviço) Pontos físicos:
  • Hotel Meaípe - Guarapari (ao lado do Multiplace Mais) Rua Izaltino Alves, 74 - Atendimento: seg a dom, 8h às 19h
  • Country Ville - Cariacica Av. Expedito Garcia, 195 - Atendimento: seg a sex, 9h às 18h; sáb, 9h às 16h
  • Danni Marchese Semi Joias - Guarapari Rua Getúlio Vargas, 334, Centro - Atendimento: seg a sáb, 9h às 19h
  • Informações: multiplacemais.com.br | WhatsApp: (27) 99745-3003

