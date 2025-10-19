Alexandre Pires anima pré-Réveillon em Guarapari com turnê “Pagonejo Bão”

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 12:30
Guarapari entra no clima de virada com Alexandre Pires e seu projeto mais recente, o “Pagonejo Bão”, no dia 30 de dezembro. Em formato de celebração, o artista reúne no palco do Multiplace Mais a levada do pagode com o romantismo e a potência do sertanejo, em um encontro pensado para o público do litoral capixaba no pré-Réveillon.
Gravado em Goiânia e transformado em registro audiovisual, o “Pagonejo Bão” costura releituras de clássicos sertanejos, canções inéditas e a assinatura pop de Alexandre Pires, que há três décadas sabe conduzir coro e pista. Essa é a primeira apresentação da turnê em Guarapari e acontece dentro do 26º Festival de Verão do Multiplace Mais.
No repertório, entram hits que marcaram época, surpresas e aquele passeio por memórias afetivas que só um show de fim de ano consegue provocar. Palco completo, banda afiada e arranjos do tamanho da festa: a noite promete a mistura certa de emoção e celebração à beira-mar.
A pré-venda exclusiva para a Comunidade Sou Mais acontece nesta quarta-feira (15), das 16h às 19h. Depois das 19h, vendas abertas ao público geral. Cadastro gratuito e prioridade em: comunidadesoumais.com.br.
