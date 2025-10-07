Festival

Sofrência: Pablo, Rei do Arrocha, está de volta ao Festival de Verão de Guarapari

Pablo e Vitor Fernandes comandam a primeira sexta-feira do Verão 2026 em Guarapari

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:06

Cantor Pablo apresenta pela primeira vez no Estado a turnê comemorativa “Pablo 20 Anos” Crédito: Reprodução/Instagram/@pablo_oficial/@biah_art/@kaiocads

O verão de 2026 em Guarapari promete ser uma mistura de ritmos com muita sofrência e piseiro para os apaixonados por música. A presença do baiano Pablo, o Rei do Arrocha, embala mais um ano o Multiplace Mais. Ele se apresenta na primeira sexta-feira do ano, 2 de janeiro, e terá também o show do Rei do Piseiro, Vitor Fernandes.

Para ver o encontro dos reis do arrocha e do piseiro, o público pode adquirir os ingressos na pré-venda exclusiva, que acontece no dia 8 de outubro, pela Comunidade SOU MAIS - canal oficial para quem quer garantir o ingresso antes da abertura geral.

O motivo da junção dos dois artistas na noite do festival veio depois do sucesso que foi a participação do cantor Pablo na edição de 2025. O empresário e fundador da organização do evento, Bruno Lawall, destaca que o retorno do artista “era inevitável”.

“Será uma noite voltada para o público que ama a sofrência do arrocha e o piseiro, estilos musicais que crescem a cada dia no país. Essa mistura de ritmos é o que faz nosso Festival ser eclético e tão especial”, destaca Bruno Lawall, empresário do evento.

E para deixar a noite ainda mais memorável, o som do piseiro irá ecoar pelo festival, muito bem representado por Vitor Fernandes, vindo com a nova geração que embala o ritmo musical.

Vitor Fernandes traz o melhor do piseiro para o ES em 2026 Crédito: Wendson teixeira

Conheça mais dos artistas que se apresentam na noite:

PABLO – A voz romântica do Brasil

Criador do ritmo arrocha, Pablo é uma das vozes mais queridas da música brasileira. Há 20 anos, transformou um simples jargão de palco em um movimento que nasceu na Bahia e se espalhou por todo o país. Com uma média de 20 shows por mês e uma carreira marcada por sucessos como “Homem Não Chora”, “Pecado de Amor”, “Fui Fiel” e “A Casa ao Lado”, o cantor soma milhões de fãs e coleciona participações em programas de TV e trilhas sonoras de novelas da Rede Globo.

Pablo, o Rei do Arrocha, faz show em Guarapari em 2026 Crédito: Aroeira

Nascido em Candeias (BA), Pablo iniciou a trajetória ainda criança e construiu uma carreira sólida com sua característica inconfundível: o romantismo aliado a uma batida dançante. Já dividiu o palco com Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo & Luciano, Xand Avião e muitos outros nomes consagrados. Reconhecido como “A Voz Romântica”, o artista promete repetir o sucesso de 2025 e fazer o público do Multiplace Mais cantar junto em mais uma noite histórica.

VITOR FERNANDES – O rei do piseiro

Natural de Petrolina (PE), Vitor Fernandes é considerado um dos principais nomes do novo forró e precursor do movimento do piseiro. O cantor começou a trajetória em apresentações simples no interior e hoje soma milhões de visualizações com sucessos como “Bebe, Vem Me Procurar”, “Acaso”, “Se For Amor” (com João Gomes) e “Roxinho”, parceria com Tarcísio do Acordeon.

Com 10 anos de carreira e uma legião de fãs em todo o país, o artista é dono de um repertório contagiante, que mistura romantismo, batida envolvente e muito carisma. Seu show no Multiplace Mais promete ser uma explosão de energia, com grandes sucessos e o melhor do piseiro nordestino.

Mais informações

FESTIVAL DE VERÃO MAIS 2026

Data: 2 de janeiro de 2026 – sexta-feira

2 de janeiro de 2026 – sexta-feira Atrações: Pablo e Vitor Fernandes

Pablo e Vitor Fernandes Local: Multiplace Mais

Multiplace Mais Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045

Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045 Horário: 22h – abertura da casa

22h – abertura da casa Pré-venda exclusiva Comunidade “Sou Mais”: nesta quarta-feira (08), das 16h às 19h

Comunidade “Sou Mais”: nesta quarta-feira (08), das 16h às 19h Abertura geral das vendas: nesta quarta-feira (08), a partir das 19h, no site Brasil Ticket

