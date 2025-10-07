Literatura

Flinc reúne Padre Júlio Lancellotti, Pepetela, Suely Bispo e Geni Nuñez em Vila Velha

Primeira Festa Literária Internacional Capixaba é gratuita, reúne mais de 60 convidados e acontece de 10 a 12 de outubro

Samara Ramos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:46

Padre Júlio Lancellotti e Suely Bispo Crédito: Instagram/Photsacra e Vikki Dessaune

O Espírito Santo sediará pela primeira vez uma Festa Literária Internacional. Com mais de 60 convidados e 30 atividades programadas, a 1ª edição da Festa Literária Internacional Capixaba (Flinc) acontecerá entre os dias 10 e 12 de outubro, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O evento será totalmente gratuito e promete ser um ponto de encontro singular para amantes da literatura e da cultura.

A Flinc nasce com o propósito de fortalecer a cena artística capixaba, atualmente em plena expansão. Idealizada e curada pela doutora em Literatura Isabella Baltazar, o festival tem o objetivo de criar um espaço de celebração, reflexão e diversidade. “A Flinc é isso: um espaço de celebração, de encontro da literatura capixaba com ela mesma, das letras capixabas com elas mesmas e também da literatura capixaba em diálogo com o resto do mundo e com o Brasil”, afirma Isabella.

Com esse olhar, Isabella constrói uma programação de caráter plural e inclusivo, que integra diferentes expressões artísticas sem perder o foco na literatura.

A Flinc é esse festival que integra diversas linguagens, mas é, antes de tudo, uma festa da literatura, com tudo o que uma festa literária deve ter: encontros, bate-papos, livrarias, autores, leitores e o universo dos livros reunidos aqui

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Divulgação/Flinc

A curadoria de Isabella no festival reforça a proposta de criar um espaço de diálogo onde a literatura atua como ponte entre culturas, tempos e vozes, promovendo uma experiência plural, acessível e inclusiva. Além disso, a curadora explica como foi o processo de seleção das temáticas do evento. “Fazer essa relação entre autores capixabas, que têm uma produção ativa no Espírito Santo, com o cenário nacional e internacional foi a principal meta na montagem da programação”, destaca.

Programação conta com diversidade de autores

A programação contará com a presença de autores nacionais e internacionais, como Pepetela, aclamado escritor angolano e ganhador do Prêmio Camões; Cidinha da Silva, cuja escrita atravessa diferentes gêneros literários; Nei Lopes, sambista e estudioso da cultura afro-brasileira; Micheliny Verunschk, vencedora do Prêmio Jabuti; Vera Iaconelli, psicanalista e escritora; Bernadette Lyra, importante autora capixaba; Geni Nuñez, escritora e ativista indígena; Padre Júlio Lancellotti, reconhecido por seu trabalho social e humanitário; Andreone Medrado, doutora em Psicologia que aborda raça, gênero e sexualidade em perspectiva anticolonial; e Suely Bispo, poeta e atriz que celebra a ancestralidade negra, entre outros.

Pepetela é um dos convidados da Flinc Crédito: Divulgação/Flinc

Além da programação de mesas e atividades, o evento contará com a presença de editoras capixabas e nacionais, expandindo as possibilidades de circulação de livros e de acesso às produções contemporâneas. A Flinc também prestará uma homenagem à atriz e dramaturga Vera Viana, figura fundamental para a cultura do Espírito Santo.

Mineira de nascimento e capixaba de coração, Vera se destacou pela versatilidade artística e sua obra inclui textos aclamados como "Mulher, Mulher" e "Duas Mulheres na Madrugada". “Vera Viana é uma mulher negra fundamental para a cultura do Espírito Santo. Embora seja mineira e tenha vindo para cá ainda jovem, ela é uma figura muito importante porque ajudou a consolidar a Lei Rubem Braga, essencial para a cultura de Vitória, e teve papel decisivo na dramaturgia capixaba, que muitos ainda consideram pequena”, ressalta Isabella.

Com programação distribuída ao longo de três dias e dois palcos com atividades simultâneas, o festival promete uma experiência intensa. “É uma agenda recheada, praticamente sem pausas. Seremos tomados por literatura, livros e letras durante esses três dias”, adianta a curadora.

A Flinc acontecerá no Parque Cultural Casa do Governador, a maior galeria de arte a céu aberto do Espírito Santo, com 93 mil metros quadrados de área preservada de Mata Atlântica. A programação completa estará disponível no site oficial e nas redes sociais do evento.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Marcella Scaramella.

