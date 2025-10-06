Visita inusitada

Diogo Defante samba, canta e até tomba polenta em passeio pelo ES

Bares, paneleiras, personagens tradicionais e festas típicas entraram no roteiro do humorista durante sua passagem pelo Espírito Santo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:53

O humorista e criador de conteúdo Diogo Defante passou o fim de semana no Espírito Santo e mergulhou nas tradições culturais e gastronômicas do Estado. Ele registrou momentos em diferentes pontos turísticos e festas típicas, animando quem acompanhava sua visita.

A agenda começou em Cariacica, onde ele se encontrou com o músico Godô Sambista. Durante a visita, Defante conheceu um pouco mais sobre a história da escola de samba Boa Vista e ouviu relatos sobre João Bananeira, personagem folclórico capixaba que até hoje faz parte do imaginário popular.

Ainda em Cariacica, Defante participou da Festa da Banana, evento que valoriza a agricultura local e reúne shows, comidas típicas e manifestações culturais. Também esteve em um restaurante da região, reforçando a conexão entre gastronomia e identidade capixaba.

O “sextou” do humorista foi no tradicional Bar da Zilda, no Centro da capital, onde divertiu o público ao cantar Cheia de Manias e até arriscar alguns passos de samba ao lado do grupo Já Gamei.

Em Vitória, Defante visitou a comunidade das Paneleiras de Goiabeiras, responsável por manter viva a confecção artesanal das panelas de barro, patrimônio cultural do Estado e peça essencial da moqueca capixaba. Em Vila Velha, ele fez questão de conhecer a fábrica de chocolates Garoto e postou o registro nas suas redes sociais.

No interior, o Defante marcou presença na Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, uma das celebrações mais tradicionais do Espírito Santo. Além de dançar com grupos folclóricos, ele viveu um dos momentos mais marcantes do fim de semana: participou do famoso tombamento do panelão de polenta, cena que viralizou nas redes sociais.

Com seu estilo descontraído, Diogo Defante conseguiu transformar o fim de semana em um passeio que misturou turismo, humor e cultura, apresentando para milhares de seguidores a diversidade do Espírito Santo, com direito a foto de tartaruga e o melhor da gastronomia capixaba.

