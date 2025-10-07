“Moqueca e praias incríveis”: Matheus & Kauan revelam o que mais amam no ES

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:30
“Já provamos a moqueca capixaba, que é deliciosa! E o visual das praias é incrível, especialmente o pôr do sol”. Foi assim que Matheus & Kauan resumiram o carinho que têm pelo Espírito Santo, em entrevista para HZ. A dupla sertaneja retorna ao Estado no próximo 11 de outubro, para um show no Tantra Vitória Beach Club, na Praia de Camburi, a partir das 15 horas, prometendo muita música e emoção à beira-mar.
No repertório, não vão faltar sucessos como “Te Assumi pro Brasil”, “O Nosso Santo Bateu”, “Quarta Cadeira”, “Decide Aí”, “A Nossa Praia” e “Litrão”. A produção é da JBL e foi planejada para criar uma experiência única, unindo música, pôr do sol e clima de festa.
Em entrevista para HZ, Matheus & Kauan destacaram a expectativa para cantar em Vitória novamente e falaram sobre a energia do público capixaba:
“A expectativa tá lá em cima! A gente ama cantar perto do mar, esse clima de praia traz uma energia diferente, mais leve, positiva. Vitória é uma cidade linda, com um público super caloroso, então temos certeza de que vai ser uma noite inesquecível.”
Eles lembraram ainda das últimas passagens pelo Estado:
O palco do Tantra Vitória também receberá Zé Felipe & Romário, Glauco e Tstinha, completando uma maratona de sucessos para animar a orla de Camburi.
Os ingressos estão para compra pelo site On Ticket e também diretamente no Tantra Vitória, sem cobrança de taxa.Confira os preços:
