“Moqueca e praias incríveis”: Matheus & Kauan revelam o que mais amam no ES

A dupla retorna a Vitória em outubro e, em entrevista para HZ, destacou a energia dos fãs, a beleza das praias e o sabor da moqueca capixaba

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:30

“Já provamos a moqueca capixaba, que é deliciosa! E o visual das praias é incrível, especialmente o pôr do sol”. Foi assim que Matheus & Kauan resumiram o carinho que têm pelo Espírito Santo, em entrevista para HZ. A dupla sertaneja retorna ao Estado no próximo 11 de outubro, para um show no Tantra Vitória Beach Club, na Praia de Camburi, a partir das 15 horas, prometendo muita música e emoção à beira-mar.

No repertório, não vão faltar sucessos como “Te Assumi pro Brasil”, “O Nosso Santo Bateu”, “Quarta Cadeira”, “Decide Aí”, “A Nossa Praia” e “Litrão”. A produção é da JBL e foi planejada para criar uma experiência única, unindo música, pôr do sol e clima de festa.

Relação especial com o Espírito Santo

Em entrevista para HZ, Matheus & Kauan destacaram a expectativa para cantar em Vitória novamente e falaram sobre a energia do público capixaba:

“A expectativa tá lá em cima! A gente ama cantar perto do mar, esse clima de praia traz uma energia diferente, mais leve, positiva. Vitória é uma cidade linda, com um público super caloroso, então temos certeza de que vai ser uma noite inesquecível.”

Eles lembraram ainda das últimas passagens pelo Estado:

Só lembranças boas! O público capixaba é muito animado, canta tudo do começo ao fim. A gente sempre se sente em casa quando vem pra cá. É uma energia que contagia e fica marcada na memória.

O palco do Tantra Vitória também receberá Zé Felipe & Romário, Glauco e Tstinha, completando uma maratona de sucessos para animar a orla de Camburi.

Ingressos à venda

Os ingressos estão para compra pelo site On Ticket e também diretamente no Tantra Vitória, sem cobrança de taxa.Confira os preços:

Open Bar Premium: R$ 600 + taxa (valor único)

Pista – Pé na Areia: Meia R$ 150 | Inteira R$ 300

Área Premium (em frente ao palco): Meia R$ 320 | Inteira R$ 640

Programe-se

Show: Matheus & Kauan + Zé Felipe & Romário + Glauco + Tstinha

Data: 11 de outubro

Abertura dos portões : 15h

: 15h Local : Tantra Vitória – Praia de Camburi, Vitória

: Tantra Vitória – Praia de Camburi, Vitória Ingressos: à venda no On Ticket ou no Tantra (sem taxa)

