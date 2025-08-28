Matheus & Kauan voltam ao ES para show especial em Vitória

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:41
A dupla Matheus & Kauan desembarca na capital capixaba para um show cheio de sucessos no dia 11 de outubro, no Tantra Vitória, a partir das 15h. A apresentação promete clima de verão, energia contagiante e muita música à beira-mar.
Os irmãos goianos vão embalar o público com hits que marcaram a carreira, como “Te Assumi pro Brasil”, “O Nosso Santo Bateu”, “Ao Vivo e a Cores”, “Decide Aí”, “Litrão” e muitos outros que não saem das playlists dos fãs.
Para completar a programação, o show terá a participação da dupla Zé Felipe & Romário, garantindo ainda mais sertanejo de qualidade no palco.
O público poderá escolher entre três setores especiais: a Pista – Pé na Areia (meia R$ 80 / inteira R$ 160), o Backstage Premium, bem de frente ao palco (meia R$ 150 / inteira R$ 300), e o Open Bar Premium (R$ 500, valor único).
Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (28), às 19h, pelo site On Ticket e também no próprio Tantra Vitória, sem cobrança de taxa.
