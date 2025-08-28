Música boa

Matheus & Kauan voltam ao ES para show especial em Vitória

Fãs de sertanejo terão encontro marcado em outubro com show de Matheus & Kauan e participação especial de Zé Felipe & Romário

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:41

Dupla Matheus e Kauan Crédito: Horual Leon - Divulgação

A dupla Matheus & Kauan desembarca na capital capixaba para um show cheio de sucessos no dia 11 de outubro, no Tantra Vitória, a partir das 15h. A apresentação promete clima de verão, energia contagiante e muita música à beira-mar.

Os irmãos goianos vão embalar o público com hits que marcaram a carreira, como “Te Assumi pro Brasil”, “O Nosso Santo Bateu”, “Ao Vivo e a Cores”, “Decide Aí”, “Litrão” e muitos outros que não saem das playlists dos fãs.

Para completar a programação, o show terá a participação da dupla Zé Felipe & Romário, garantindo ainda mais sertanejo de qualidade no palco.

O público poderá escolher entre três setores especiais: a Pista – Pé na Areia (meia R$ 80 / inteira R$ 160), o Backstage Premium, bem de frente ao palco (meia R$ 150 / inteira R$ 300), e o Open Bar Premium (R$ 500, valor único).

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (28), às 19h, pelo site On Ticket e também no próprio Tantra Vitória, sem cobrança de taxa.

Programe-se

Show: Matheus & Kauan + Zé Felipe & Romário

Matheus & Kauan + Zé Felipe & Romário Data: 11 de outubro (sábado)

11 de outubro (sábado) Abertura dos portões: 15h

15h Local: Tantra Vitória (Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória - ES)

Tantra Vitória (Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória - ES) Ingressos: On Ticket ou no Tantra (sem taxa)

Este vídeo pode te interessar