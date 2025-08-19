Aniversário de Vitória terá show gratuito de Daniel na praia de Camburi

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:14
A Prefeitura de Vitória anunciou, por meio das redes sociais, que o cantor Daniel será a grande atração das comemorações pelos 474 anos da capital. O show está marcado para o domingo, 7 de setembro, às 20 horas, na Praia de Camburi, com entrada gratuita.
De acordo com a publicação, uma superestrutura está sendo preparada para receber moradores e visitantes na tradicional festa da cidade. A apresentação promete ser um dos pontos altos da programação, celebrando a data em grande estilo.
“Vitória vai comemorar seus 474 anos em grande estilo! Já estamos preparando uma superestrutura na Praia de Camburi para a maior festa da nossa cidade”, destacou a postagem.
O show de Daniel deve reunir milhares de pessoas na orla. A recomendação é que o público chegue cedo e aproveite a festa em família, reforçando o convite feito nas redes: “Chame a família, marque os amigos e vem celebrar com a gente essa data tão especial. Vitória merece uma festa à altura da sua história.”
