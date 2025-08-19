474 anos

Aniversário de Vitória terá show gratuito de Daniel na praia de Camburi

Em postagem nas redes sociais, prefeitura divulgou megaestrutura para comemoração dos 474 anos

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:14

A Prefeitura de Vitória anunciou, por meio das redes sociais, que o cantor Daniel será a grande atração das comemorações pelos 474 anos da capital. O show está marcado para o domingo, 7 de setembro, às 20 horas, na Praia de Camburi, com entrada gratuita.

De acordo com a publicação, uma superestrutura está sendo preparada para receber moradores e visitantes na tradicional festa da cidade. A apresentação promete ser um dos pontos altos da programação, celebrando a data em grande estilo.

“Vitória vai comemorar seus 474 anos em grande estilo! Já estamos preparando uma superestrutura na Praia de Camburi para a maior festa da nossa cidade”, destacou a postagem.

O show de Daniel deve reunir milhares de pessoas na orla. A recomendação é que o público chegue cedo e aproveite a festa em família, reforçando o convite feito nas redes: “Chame a família, marque os amigos e vem celebrar com a gente essa data tão especial. Vitória merece uma festa à altura da sua história.”

