Show de MC Luanna

Intérprete brilha com Libras performática no Movimento Cidade; veja vídeo

Vídeo viralizou nas redes e mostrou o quanto a acessibilidade também pode ser pura emoção

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:26

Um dos momentos mais comentados do Festival Movimento Cidade, realizado em Vila Velha, no último final de semana, não veio apenas do palco do show da MC Luanna, mas também de quem acompanhava de perto o intérprete de Libras Adriano Ruan.

Durante a performance da música Botano (Útero Baixo), de conteúdo mais explícito, ele colocou toda a sua energia em cena, fazendo da tradução uma experiência tão performática quanto a apresentação em si. O vídeo, publicado pela artista Kaya Conky - que estava na plateia - viralizou nas redes e mostrou o quanto a acessibilidade pode ser também pura emoção.

O intérprete de Libras Adriano Ruan roubou a cena no Festvial Movimento Cidade Crédito: Reprodução/TikTok/@kayaconky

Mineiro de nascimento e morador de Cariacica há dez anos, Adriano tem 32 anos e já soma mais de uma década como intérprete. No começo, atuava no campo educacional, mas sua personalidade expansiva o levou ao universo artístico. “Eu me sentia muito preso. Como sou muito bagunceiro, cheio de energia, migrei para essa parte. Já são cinco anos no palco”, conta.

A lista de artistas com quem já dividiu cena é extensa: Anitta, Joelma, Pabllo Vittar, Nando Reis e Matuê são apenas alguns nomes. Em todos os shows, ele garante que o foco é sempre a comunidade surda. “Além dos sinais, eu preciso trabalhar com expressão corporal. Jogo o ritmo para o corpo, porque é isso que transmite a emoção. Quando tem intérprete no palco, a comunidade surda está lá curtindo junto. É muito bom ver esse retorno na hora”.

O intérprete de libras Adriano Ruan já esteve no show de Joelma Crédito: @por.thalys/ Adriano Ruan

Trajetória

A trajetória começou em 2012, de forma inesperada. Enquanto fazia um curso de administração, Adriano teve uma colega surda e se sentiu incomodado por não saber se comunicar. Decidiu aprender Libras, fez cursos, começou a gravar vídeos no YouTube e se aprofundou tanto que acabou também se formando em psicologia. Hoje, além dos palcos, também atende pessoas surdas em consultório.

Não é a primeira vez que seu trabalho ganha visibilidade: Durante um show da Anitta, sua interpretação também repercutiu bastante na música “São Paulo”, com The Weeknd. Mas para ele, o destaque maior está longe dos números de visualizações.

