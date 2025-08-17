Em Vila Velha

Os Garotin e Pabllo Vittar animam público mesmo sob chuva no Movimento Cidade

Banda capixaba Gastação Infinita também subiu ao palco do evento, que ainda contou com mostras audiovisuais, batalha de rima e muito mais

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:56

Pabllo Vittar, no segundo dia do Movimento Cidade Crédito: Júlia Felberg

A previsão do tempo disse que o céu ia fechar, mas nem a garoa foi capaz de desanimar o público no segundo dia do Festival Movimento Cidade, em Vila Velha. Com um line-up que atravessou estilos e gerações, o evento levou ao Parque da Prainha as vozes de Os Garotin, Branú, Cátia de França, Gastação Infinita, FBC e MC Luanna. O encerramento ficou por conta da cantora Pabllo Vittar, que fez o público cantar seu batidão com o reforço de um coro de leques, já na noite de sábado (16).

O segundo dia das atividades começou às 14h, ocupando a Prainha com uma mistura de sotaques e símbolos culturais brasileiros. A banda Os Garotin, do Rio de Janeiro, abriu o evento trazendo sua sonoridade marcada pelo soul music. Para representar o Espírito Santo, Branú e o grupo Gastação Infinita se apresentaram com composições autorais que misturam ritmos regionais, reforçando a identidade local na programação.

Diretamente de Cariacica, Gastação fez sua estreia nos palcos do Movimento Cidade, levando o rock psicodélico e referências culturais do município, como o João Bananeira, símbolo do Carnaval do Congo de Roda D’água. O grupo, formado em 2018, também faz shows em outros estados do Sudeste e é uma das promessas da música local.

“Ficamos muito tempo ensaiando e rodando por aí com esse repertório e a gente viu muitas pessoas dançando e cantando, vimos o que funciona e o que não funciona e o que toca a alma do ser humano capixaba e não capixaba”, comenta Iago Tartaglia, integrante da banda.

Gastação Infinita, no segundo dia do Movimento Cidade Crédito: Sara Ohnesorge

Sopa de sotaques

O Nordeste invadiu a cena com a paraibana Cátia de França trazendo suas canções de resistência e memória. Mais tarde, a baiana MC Luanna contou com uma legião de fãs em êxtase, gritando a plenos pulmões hits como "44" e "Combate". O rapper mineiro FBC entregou uma das performances mais aguardadas do dia, com um repertório que interligou seus sucessos no rap e no funk, desde as músicas antigas como "Se eu não te cantar" até as faixas de seu álbum mais famoso, “Baile”. Para além das músicas mais famosas, FBC também entregou consciência e união de classe ao entoar, de peito aberto, as canções de “Assaltos e Batidas”, lançado em junho deste ano.

O ponto alto da noite veio com Pabllo Vittar, atração mais esperada pela multidão presente. Pouco antes do show, uma chuva leve caiu sobre a Prainha, mas sem desanimar os fãs, que com as batidas dos leques, marcaram o ritmo de clássicos como “K.O”, “São amores”, “Zap Zum” e de novidades como “Fantasia”.

A apresentação funcionou como uma síntese da proposta do Movimento Cidade: diversidade no palco e participação ativa do público. Mesmo com a leve mudança no clima, a plateia cantou em coro as músicas da artista.

Segundo dia do Movimento Cidade Crédito: Sara Ohnesorge

Batalha de rima e solidariedade

Além dos palcos principais, o sábado também foi marcado por manifestações culturais, exposições artísticas e iniciativas sociais. No Palco Meia Lua, a Batalha de Rima reuniu jovens MCs locais e destacou a potência da cena do hip hop capixaba. O campeão foi Doce MC, que levou para casa o prêmio de R$ 500, e que fez questão de destacar que a principal motivação para seguir rimando não vem do dinheiro. “Foi algo muito importante pra mim, e nem só pelo dinheiro. A gente vive a cultura do hip hop que é focada não só no monetário, mas no coletivo, que é o mais importante pra mim”, contou.

Para acessar o festival, cuja bilheteria é gratuita, o público foi convidado a doar 1kg de alimento não perecível. Segundo dados da organização do evento, apenas no sábado mais de 35 toneladas de alimentos foram arrecadadas Tudo será destinado pelo festival a instituições que oferecem assistência a pessoas em vulnerabilidade social.

No domingo, programação paga

Neste domingo (17), a organização do Movimento Cidade vai estrear um novo formato, o +MC. Diferentemente dos dois primeiros dias, este que na prática é um terceiro dia de programações teve ingressos à venda. A programação começa à tarde, com mostras audiovisuais e artistas do Estado. Os headliners do dia são Marina Sena, que se apresenta a partir das 19h, e Caetano Veloso, que fecha a programação do palco principal.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A matéria teve orientação e edição do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

