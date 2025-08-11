Gratuito

Veja a programação completa do Festival Movimento Cidade

Festival ocupa Vila Velha com shows de Pabllo Vittar e BaianaSystem, cinema ao ar livre, experiências gastronômicas e atrações para as crianças

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:00

BaianaSystem, Pabllo Vittar e Duquesa são atrações do festival Movimento Cidade Crédito: Eduardo Anizelli / Folhapress; Gabriel Renne / Henrique Augusto

Nos dias 15, 16 e 17 de agosto, o Parque da Prainha e o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, se transformam em palcos de arte, música, memória e experiências no Festival Movimento Cidade 2025.

Com entrada gratuita, o evento reúne nomes consagrados da música nacional e artistas locais, além de cinema ao ar livre, batalhas de dança e rima, feira gastronômica, espaços interativos e uma programação especial para o público infantil.

Na sexta-feira (15), o Palco Petrobras recebe Trio Mocotó (SP), ADA Koffi (ES), Duquesa (BA) e o aguardado show de encerramento com o grupo BaianaSystem (BA). Já na Arena Griô, o público poderá conferir fincadas de mastros, apresentações de congo e roda d’água, além da Mostra Memórias que Movem Fragmentos.

Banda "Os Garotin" Crédito: Léo Martins/Agência O Globo

No mesmo dia, o Palco Meia Lua esquenta com DJs Plano B e o grupo Quixote, seguido de uma batalha de dança com conexão capixaba. O Palco Mug inicia suas atividades às 23h com DJ Karolla (ES), Irmãs de Pau (SP) e o show da banda ÀTTØØXXÁ (BA), além da convidada Freshprincedabahia (BA).

No sábado (16), o destaque da tarde é o show de Os Garotin (RJ), às 15h. A programação segue com Branü (ES), Cátia de França (PB), FBC (MG) e MC Luanna (BA), além da tradicional boi pintadinho e do encerramento grandioso com Pabllo Vittar (MA).

O Palco Meia Lua será dominado por DJs Cuxa, Rebel, XSL e ML da Vila, com batalhas de grafitti e rima durante toda a tarde e noite. Já o Palco Mug abre às 23h com uma noite comandada por DJ Úrsula Pussy Nail, Valesca Popozuda, Carlos do Complexo e DJ Mathilda.

Cantora Valesca Crédito: Reprodução/Instagram/@valescapopozuda

No domingo (17), a programação se espalha por toda a Casa do Governador, com destaque para o Pequeno MC, espaço pensado para crianças e famílias, com mostra de cinema em metaverso, oficinas criativas, peças teatrais e contação de histórias. A exposição “Quem tem medo de Bicho Pau?”, do Museu Vale, também integra a agenda, além de jogos, dinâmicas e espaços de descanso.

Ao longo dos três dias, o público poderá circular por áreas temáticas como a Arena Griô, Terreiro, Arquibancada MC, Mirante do MC, Espaço PCD, Feira Gastronômica e o Mercado da Memória, com opções de alimentação, produtos autorais e serviços. A dica é levar seu ecocopo de pelo menos 500ml (não pode ser de vidro) para curtir com conforto e consciência ambiental.

Programação completa

SEXTA-FEIRA (15)



PALCO PETROBRAS

17h: Abertura dos portões

19h: Trio Mocotó (SP)

20h: Ada Koffi (ES)

21h: Duquesa (BA)

22h: BaianaSystem (BA)





ARENA GRIÔ

18h: Fincada Mastro MC (ES) Grupo de Congo Mestre Alcides + Tambor de Jacarenema

21h30: Congo de Roda D’Água (ES) Grupos Unidos de Boa Vista e São Sebastião de Taguassu





TELA CINE SESC

17h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos

19h até 21h30: Show na Tela

21h30: Mostra Memórias que Movem Fragmentos

22h: Show na Tela





PALCO MEIA LUA

17h: DJs Plano B (ES)

18h30: Show Quixote Toca Todo Mundo

20h30: DJs Plano B (ES)

21h30: Batalha de Dança Conexão Capixaba





PALCO MUG

Abertura da casa: 23h

DJ Karolla (ES)

Irmãs de Pau (SP)

ÀTTØØXXÁ (BA)

Performance, Tea e Convida: Freshprincedabahia (BA)





SÁBADO (16)

PALCO PETROBRAS

15h: Os Garotin (RJ)

17h: Branü (ES)

18h: Cátia de França (PB)

19h: Gastação Infinita (ES)

20h: FBC (MG)

20h40: MC Luanna (BA)

22h: Pabllo Vittar (MA)





ARENA GRIÔ

14h: Folia de Reis (ES) com o grupo Missão Divina

17h: Caxambu (ES) com o Grupo Caxambu Santa Cruz

22h: Boi Pintadinho (ES) com o Grupo Boi Chamadô





TELA CINE SESC

14h: Mostra Memórias que Movem + Sessão Mostra Cinética

17h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos + Show na Tela

18h: Sessão Mostra Cinética + Show na Tela

19h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos + Show na Tela

20h: Sessão Mostra Cinética + Show na Tela

21h: Sessão Mostra Cinética + Show na Tela

22h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos + Show na Tela

00h: Mostra Memórias que Movem





PALCO MEIA LUA

14h: DJ Cuxa (ES)

14h30: Intervenções Artísticas

15h: DJ Rebel (ES) Toca Todo Mundo

17h: Batalha de Graffiti

19h: DJ XSL (ES) Toca Todo Mundo

20h30: Batalha de Rima

21h: DJ ML da Vila (ES)





PALCO MUG

Abertura da casa: 23h

DJ Úrsula PussyNail (ES)

Valesca Popozuda (RJ)

Carlos do Complexo (RJ)

DJ Mathilda (ES)

Vem aí:

Quando : 17 e 18 de agosto (sábado e domingo)

: 17 e 18 de agosto (sábado e domingo) Onde : Parque da Prainha e Parque Cultural Casa do Governador – Vila Velha

: Parque da Prainha e Parque Cultural Casa do Governador – Vila Velha Entrada gratuita (retirada de ingressos para o Parque Cultural pelo site: byinti.com)

(retirada de ingressos para o Parque Cultural pelo site: byinti.com) Classificação: livre

