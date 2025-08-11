Veja a programação completa do Festival Movimento Cidade

BaianaSystem, Pabllo Vittar e Duquesa são atrações do festival Movimento Cidade Crédito: Eduardo Anizelli / Folhapress; Gabriel Renne / Henrique Augusto
Nos dias 15, 16 e 17 de agosto, o Parque da Prainha e o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, se transformam em palcos de arte, música, memória e experiências no Festival Movimento Cidade 2025.
Com entrada gratuita, o evento reúne nomes consagrados da música nacional e artistas locais, além de cinema ao ar livre, batalhas de dança e rima, feira gastronômica, espaços interativos e uma programação especial para o público infantil.
Na sexta-feira (15), o Palco Petrobras recebe Trio Mocotó (SP), ADA Koffi (ES), Duquesa (BA) e o aguardado show de encerramento com o grupo BaianaSystem (BA). Já na Arena Griô, o público poderá conferir fincadas de mastros, apresentações de congo e roda d’água, além da Mostra Memórias que Movem Fragmentos.
Banda "Os Garotin" Crédito: Léo Martins/Agência O Globo
No mesmo dia, o Palco Meia Lua esquenta com DJs Plano B e o grupo Quixote, seguido de uma batalha de dança com conexão capixaba. O Palco Mug inicia suas atividades às 23h com DJ Karolla (ES), Irmãs de Pau (SP) e o show da banda ÀTTØØXXÁ (BA), além da convidada Freshprincedabahia (BA).
No sábado (16), o destaque da tarde é o show de Os Garotin (RJ), às 15h. A programação segue com Branü (ES), Cátia de França (PB), FBC (MG) e MC Luanna (BA), além da tradicional boi pintadinho e do encerramento grandioso com Pabllo Vittar (MA).
O Palco Meia Lua será dominado por DJs Cuxa, Rebel, XSL e ML da Vila, com batalhas de grafitti e rima durante toda a tarde e noite. Já o Palco Mug abre às 23h com uma noite comandada por DJ Úrsula Pussy Nail, Valesca Popozuda, Carlos do Complexo e DJ Mathilda.
No domingo (17), a programação se espalha por toda a Casa do Governador, com destaque para o Pequeno MC, espaço pensado para crianças e famílias, com mostra de cinema em metaverso, oficinas criativas, peças teatrais e contação de histórias. A exposição “Quem tem medo de Bicho Pau?”, do Museu Vale, também integra a agenda, além de jogos, dinâmicas e espaços de descanso.
Ao longo dos três dias, o público poderá circular por áreas temáticas como a Arena Griô, Terreiro, Arquibancada MC, Mirante do MC, Espaço PCD, Feira Gastronômica e o Mercado da Memória, com opções de alimentação, produtos autorais e serviços. A dica é levar seu ecocopo de pelo menos 500ml (não pode ser de vidro) para curtir com conforto e consciência ambiental.
Programação completa
SEXTA-FEIRA (15)
PALCO PETROBRAS
17h: Abertura dos portões
19h: Trio Mocotó (SP)
20h: Ada Koffi (ES)
21h: Duquesa (BA)
22h: BaianaSystem (BA)
ARENA GRIÔ
18h: Fincada Mastro MC (ES) Grupo de Congo Mestre Alcides + Tambor de Jacarenema
21h30: Congo de Roda D’Água (ES) Grupos Unidos de Boa Vista e São Sebastião de Taguassu
TELA CINE SESC
17h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos
19h até 21h30: Show na Tela
21h30: Mostra Memórias que Movem Fragmentos
22h: Show na Tela
PALCO MEIA LUA
17h: DJs Plano B (ES)
18h30: Show Quixote Toca Todo Mundo
20h30: DJs Plano B (ES)
21h30: Batalha de Dança Conexão Capixaba
PALCO MUG
Abertura da casa: 23h
DJ Karolla (ES)
Irmãs de Pau (SP)
ÀTTØØXXÁ (BA)
Performance, Tea e Convida: Freshprincedabahia (BA)
SÁBADO (16)
PALCO PETROBRAS
15h: Os Garotin (RJ)
17h: Branü (ES)
18h: Cátia de França (PB)
19h: Gastação Infinita (ES)
20h: FBC (MG)
20h40: MC Luanna (BA)
22h: Pabllo Vittar (MA)
ARENA GRIÔ
14h: Folia de Reis (ES) com o grupo Missão Divina
17h: Caxambu (ES) com o Grupo Caxambu Santa Cruz
22h: Boi Pintadinho (ES) com o Grupo Boi Chamadô
TELA CINE SESC
14h: Mostra Memórias que Movem + Sessão Mostra Cinética
17h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos + Show na Tela
18h: Sessão Mostra Cinética + Show na Tela
19h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos + Show na Tela
20h: Sessão Mostra Cinética + Show na Tela
21h: Sessão Mostra Cinética + Show na Tela
22h: Mostra Memórias que Movem Fragmentos + Show na Tela
00h: Mostra Memórias que Movem
PALCO MEIA LUA
14h: DJ Cuxa (ES)
14h30: Intervenções Artísticas
15h: DJ Rebel (ES) Toca Todo Mundo
17h: Batalha de Graffiti
19h: DJ XSL (ES) Toca Todo Mundo
20h30: Batalha de Rima
21h: DJ ML da Vila (ES)
PALCO MUG
Abertura da casa: 23h
DJ Úrsula PussyNail (ES)
Valesca Popozuda (RJ)
Carlos do Complexo (RJ)
DJ Mathilda (ES)
