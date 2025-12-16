Cinema brasileiro

'O Agente Secreto' é o terceiro melhor filme de 2025, diz revista americana

Crítico de cinema da New Yorker, Richard Brody classificou o ano como espetacular para a indústria cinematográfica

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:34

Em “O agente secreto”, Marcelo se vê envolvido em uma trama de segredos e tensão política durante o regime militar no Recife Crédito: Reprodução digital | VITRINE FILMES

"O Agente Secreto" é o terceiro melhor filme de 2025 para o crítico de cinema da revista The New Yorker, Richard Brody. Na lista, publicada nesta segunda-feira (15), o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho fica atrás de "Pecadores", em primeiro lugar, e "The Mastermind", em segundo lugar.

Para o autor, o ano foi "espetacular" para a indústria cinematográfica. Isso porque boa parte dos lançamentos "confronta o poder - as enormes forças sociais que formam e deformam as vidas das pessoas - e provoca resistência".

A película brasileira, por exemplo, é ambientada em 1977, quando a ditadura militar completava seu 13º aniversário. Wagner Moura interpreta um cientista da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) que passa à clandestinidade. Ele é perseguido por um empresário ligado ao regime que tentou interferir nos trabalhos desenvolvidos pela equipe do pesquisador, que confrontou a intervenção. O filme permanece em cartaz nos cinemas.

Cena do filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, com Wagner Moura Crédito: Vitrine Filmes

A sinopse dialoga com as dos outros filmes celebrados pelo crítico. "Pecadores", de Ryan Coogler, se passa em Mississippi, sul dos Estados Unidos, em 1932. A narrativa é centrada em dois irmãos gêmeos, ambos interpretados por Michael B. Jordan.

Eles compram um moinho antigo e o transformam em um "juke joint" - estabelecimento informal afro-americano que funcionava como bar, com música, bebidas e apostas. Acontece que a empreitada atrai vampiros que fazem apropriação cultural da música negra. A obra foi lançada no Brasil em abril de 2025.

"The Mastermind", de Kelly Reichardt, conta a história de um marceneiro desempregado, interpretado por Josh OConnor, que convence alguns amigos a roubar pinturas do museu de arte local. Ao longo da odisséia, questões existenciais são provocadas.

"O Agente Secreto" já coleciona alguns prêmios, como o de melhor ator e melhor diretor do Festival de Cannes. A ambição maior é o Oscar, que divulgará os finalistas em janeiro. No último dia 8, o Globo de Ouro indicou o filme em três categorias: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em filme de drama. A cerimônia de premiação será em 11 de janeiro.

A lista de Brody, divulgada no Instagram da publicação, aquece as expectativas para que o representante brasileiro saia premiado em, ao menos, uma categoria. Afinal, dos três escolhidos por ele, apenas "O Agente Secreto" concorreria como melhor filme internacional. Caso seja indicado - e ganhe- , a obra seguiria o caminho aberto por "Ainda Estou Aqui", o primeiro filme nacional a conquistar um Oscar. O filme também disputa o Critic's Choice Award de melhor filme internacional e melhor ator.

