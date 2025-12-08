Editorias do Site
Redes Sociais

'O Agente Secreto' é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme

Esta é a primeira vez que uma produção nacional disputará nessa categoria

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:49

Wagner Moura em 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho
Wagner Moura em 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho Crédito: Reprodução / Vitrine Filmes

"O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme de drama na manhã desta segunda (8). Esta é a primeira vez que uma produção nacional disputará nessa categoria.

No início deste ano, Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui", de Watler Salles, que disputava também a melhor filme em língua estrangeira. Antes, "Central do Brasil", do mesmo diretor, também concorreu nas mesmas categorias, com a indicação de Fernanda Montenegro.

O longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.

O filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes, melhor ator para Wagner Moura e melhor diretor para Kleber Mendonça Filho.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro ocorrerá domingo, dia 11 de janeiro de 2026, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Critics Choice Awards

Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são indicados ao Critics Choice Awards

Imagem - 'O Agente Secreto' entra em lista de melhores do ano do The Wall Street Journal

'O Agente Secreto' entra em lista de melhores do ano do The Wall Street Journal

Imagem - Oscar: 'O Agente Secreto' e 'Apocalipse nos Trópicos' entram na lista dos elegíveis à premiação

Oscar: 'O Agente Secreto' e 'Apocalipse nos Trópicos' entram na lista dos elegíveis à premiação

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Tadeu Schmidt promete 'lista icônica' para começar 'BBB com pé na porta'

Tadeu Schmidt promete 'lista icônica' para começar 'BBB com pé na porta'
Imagem - De Buda a caipirinha: conheça 10 gigantes do Espírito Santo

De Buda a caipirinha: conheça 10 gigantes do Espírito Santo
Imagem - Morre Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, após acidente de carro em São Paulo

Morre Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, após acidente de carro em São Paulo