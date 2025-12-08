'O Agente Secreto' é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:49
"O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme de drama na manhã desta segunda (8). Esta é a primeira vez que uma produção nacional disputará nessa categoria.
No início deste ano, Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de melhor atriz por "Ainda Estou Aqui", de Watler Salles, que disputava também a melhor filme em língua estrangeira. Antes, "Central do Brasil", do mesmo diretor, também concorreu nas mesmas categorias, com a indicação de Fernanda Montenegro.
O longa acompanha a história de um professor universitário que foge de São Paulo após se desentender com um empresário. Ele volta ao Recife natal e adota um nome falso, passando a viver escondido para a sua segurança.
O filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes, melhor ator para Wagner Moura e melhor diretor para Kleber Mendonça Filho.
A cerimônia de premiação do Globo de Ouro ocorrerá domingo, dia 11 de janeiro de 2026, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.
