Por que o Globo de Ouro é considerado um 'esquenta' para o Oscar?

No ano passado, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz e foi indicada ao Oscar

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:25

Globo de Ouro Crédito: Golden Globes/Divulgação

"O Agente Secreto" acaba de ganhar três indicações ao Globo de Ouro: melhor filme de drama, melhor filme estrangeiro, e melhor ator, com Wagner Moura.

O Globo de Ouro é uma das grandes premiações internacionais, e pode abrir caminho para o Oscar. No ano passado, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz pelo papel em "Ainda Estou Aqui", e foi indicada ao Oscar, embora o prêmio tenha ficado com a atriz Mikey Madison pelo papel em "Anora".

O filme de Walter Salles ganhou o prêmio de melhor filme internacional no Oscar, além de uma indicação a melhor filme.

PRÊMIO É UM 'ESQUENTA' DO OSCAR

O Globo de Ouro foi criado em 1943 com o objetivo de desenvolver um processo mais organizado de reunir e divulgar novidades de Hollywood a mercados internacionais. O estabelecimento da premiação era, portanto, apenas uma parte da estratégia da organização por trás do projeto, a Hollywood Foreign Correspondent Association (Associação de Correspondentes Internacionais de Hollywood), um grupo então de algumas dezenas de jornalistas estabelecidos em Los Angeles.

Jornalistas e críticos de cinema ainda são os votantes do Globo de Ouro. O grupo nesta segunda-feira (08) inclui 334 profissionais de imprensa de 85 países que escrevem sobre cinema e sobre Hollywood, mas não apenas em Los Angeles do mundo todo. O Brasil tem 25 eleitores na Golden Globes Foundation, a nova organização que está por trás do evento.

O calendário de premiações segue uma ordem previsível: o Globo de Ouro vem antes do Oscar. Por isso, o primeiro prêmio serve como uma espécie de "esquenta" para o Oscar. Em 2026, o Globo de Ouro acontece em 11 de janeiro, enquanto o Oscar está marcado para 15 de março.

A cronologia influencia decisões. Oficialmente, o Oscar é decidido por quem trabalha na produção de filmes e o Globo de Ouro por quem cobre a Sétima Arte, mas jornalistas frequentemente apontam tendências, filmes que já são bem comentados entre os pares ou têm sido intensivamente divulgados por estúdios.

Além disso, o Globo de Ouro repercute durante uma época em que a Academia ainda está em votação e as suas escolhas acabam pesando ou convenientemente coincidindo, muitas vezes, com os resultados do Oscar.

