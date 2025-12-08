Gastronomia

Cardápio semanal: 5 receitas de forno práticas para facilitar o dia a dia

Aprenda a preparar pratos saborosos e fáceis para o cotidiano

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:24

Frittata de legumes Crédito: Imagem: from my point of view | Shutterstock

Organizar a alimentação ao longo da semana fica muito mais simples quando o preparo não exige panelas demais nem longas etapas. Asreceitas de fornocumprem esse papel com eficiência: combinam praticidade, sabor e economia de tempo, mantendo a rotina leve mesmo nos dias mais corridos. Ao reunir propostas equilibradas, fáceis de montar e pensadas para quem busca agilidade sem abrir mão do prazer à mesa, este cardápio semanal oferece inspiração para o cotidiano.

A seguir, confira 5 receitas de forno práticas para facilitar o dia a dia!

Frittata de legumes

Ingredientes

8 ovos

1 xícara de chá de leite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 xícara de chá de abóbora cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de batata-doce cortada em cubos pequenos

1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola-roxa cortada em pétalas

1 xícara de chá de cogumelo portobello fatiado

100 g de queijo feta cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma frigideira larga, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a abóbora, a batata-doce, o brócolis, o pimentão, a cebola-roxa e o cogumelo. Salteie por cinco a sete minutos, mexendo às vezes, apenas para iniciar o cozimento e dourar levemente. Desligue o fogo e reserve.

Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata com um fouet até ficarem homogêneos. Adicione o leite, o sal, a páprica doce e a pimenta-do-reino. Misture bem até ficar uniforme. Forre uma assadeira retangular média com papel-manteiga.

Espalhe os legumes salteados no fundo da assadeira. Distribua o queijo feta por cima. Despeje a mistura de ovos, cobrindo tudo de maneira uniforme. Ajuste os legumes com uma colher para garantir que fiquem bem distribuídos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, até dourar bem e firmar completamente no centro. Retire do forno e deixe descansar por cinco minutos antes de cortar.

Lasanha de abobrinha com carne moída

Ingredientes

400 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de azeite

2 abobrinhas fatiadas no sentido do comprimento

200 g de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Grelhe as fatias de abobrinha por 1 minuto de cada lado para retirar excesso de umidade. Reserve. Depois, aqueça uma panela média em fogo médio. Adicione o azeite e refogue a cebola por 2 minutos. Acrescente o alho e mexa por 30 segundos. Adicione a carne moída e refogue até dourar, soltando bem os pedaços. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano.

Despeje o molho de tomate e misture. Cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Ajuste o sal, se necessário. Em uma travessa, faça uma camada fina de molho de carne. Adicione uma camada de abobrinha fatiada. Cubra com mais molho de carne. Polvilhe um pouco de muçarela. Repita as camadas até terminar os ingredientes.

Finalize com muçarela e parmesão na superfície. Após, leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos ou até gratinar. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos antes de servir para firmar as camadas.

Frango assado com legumes Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

Frango assado com legumes

Ingredientes

Frango

4 coxas e sobrecoxas de frango sem pele

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cebola em pó

2 colheres de sopa de azeite

Legumes

2 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos médios

1 cebola cortada em pedaços grandes

1 pimentão vermelho cortado em tiras

2 tomates cortados em pedaços

1 xícara de chá de tomate-cereja amarelo

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de salsa picada

Modo de preparo

Frango

Coloque o frango em uma tigela grande. Acrescente o sal, a páprica doce, a pimenta-do-reino moída, o alho em pó e a cebola em pó. Misture bem para envolver todas as peças. Regue com o azeite e reserve por 15 minutos. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio alto. Coloque as peças de frango com a parte mais carnuda para baixo. Doure por 3 a 4 minutos de cada lado, até formar uma cor marcada. Retire do fogo e reserve.

Legumes

Em uma caçarola grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola, a abóbora, o pimentão, os tomates, o tomate-cereja e o alho. Refogue por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a água, misture e desligue o fogo. Abra espaço entre os legumes na caçarola e encaixe as peças de frango por cima. Regue com o caldo da frigideira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Nos últimos 10 minutos, aumente para 220 °C para dourar. Retire do forno quando o caldo estiver espesso, e os legumes, macios. Salpique a salsa picada por cima. Sirva quente.

Torta de atum

Ingredientes

340 g de atum escorrido

1 cebola picada

1 tomate picado

1 xícara de chá de milho-verde

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Misture, em um recipiente, o atum, a cebola, o tomate, o milho-verde, o sal e a pimenta-do-reino e reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo, o sal e o fermento e misture até obter massa homogênea. Em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Espalhe o recheio de atum. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 35 a 40 minutos. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

400 g de carne-seca dessalgada e desfiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de molho de tomate

500 g de mandioca cozida quente

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne-seca e o molho de tomate. Cozinhe por 5 minutos. Em seguida, com ajuda de um amassador, em um recipiente, amasse a mandioca quente e misture com o leite, a manteiga e o sal até formar purê. Em uma travessa, coloque a carne-seca. Cubra com o purê e finalize com a muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Depois, gratine por 5 minutos a 220 °C. Sirva em seguida.