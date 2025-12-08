Hotel nas Montanhas Capixabas vira primeiro resort do Espírito Santo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:14
O turismo capixaba se prepara para um momento histórico: no dia 10 de dezembro de 2025, o China Park Eco Resort será oficialmente reconhecido como o primeiro resort do Espírito Santo ao assinar sua adesão à Associação Resorts Brasil. A cerimônia, marcada para ocorrer no Gabinete do Governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, contará com a presença do presidente da entidade, Thiago Borges Ferreira, além de autoridades e representantes do trade turístico.
A integração do empreendimento à principal entidade representativa do setor no país é vista como um passo decisivo para ampliar a competitividade do Espírito Santo no cenário nacional. De acordo com o Sebrae/ES, a chegada de um resort ao território capixaba atende a uma demanda estratégica discutida há anos, capaz de impulsionar toda a cadeia produtiva do turismo — de agências e guias a transportadoras e empresas de lazer.
Para a gestora do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, Renata Vescovi, o reconhecimento reforça o potencial de atração do estado. Já o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, destaca que destinos consolidados contam com estruturas desse porte no portfólio e que o novo posicionamento tende a atrair perfis variados de visitantes, especialmente aqueles que buscam experiências completas dentro do próprio meio de hospedagem.
A conquista é resultado de um processo rigoroso conduzido ao longo de 2024 e 2025. O proprietário do complexo, Valdeir Nunes, o China, explica que a filiação exigiu atualização de projetos, adoção de práticas sustentáveis, fortalecimento do complexo de lazer e adequação a um conjunto robusto de normas.
Após análise documental, auditorias técnicas e visita de avaliação, o retorno positivo chegou no dia 21 de outubro, consolidando uma nova fase para o empreendimento.
Com mais de 1 milhão de metros quadrados, o agora China Park Eco Resort reúne hospedagem, gastronomia, bem-estar, aventura e experiências em contato com a natureza, alinhado a conceitos de turismo sustentável.
Para o setor, a oficialização fortalece o posicionamento das Montanhas Capixabas como destino de destaque no país e abre caminhos para novos investimentos e ações de promoção turística.
