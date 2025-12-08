Turismo do ES

Hotel nas Montanhas Capixabas vira primeiro resort do Espírito Santo

Marco inédito capixaba destaca o hotel e impulsiona o Estado rumo a novas estratégias de visibilidade no turismo brasileiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:14

Espírito Santo ganha seu primeiro resort e inaugura novo capítulo no turismo Crédito: Divulgação China Park

O turismo capixaba se prepara para um momento histórico: no dia 10 de dezembro de 2025, o China Park Eco Resort será oficialmente reconhecido como o primeiro resort do Espírito Santo ao assinar sua adesão à Associação Resorts Brasil. A cerimônia, marcada para ocorrer no Gabinete do Governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, contará com a presença do presidente da entidade, Thiago Borges Ferreira, além de autoridades e representantes do trade turístico.

A integração do empreendimento à principal entidade representativa do setor no país é vista como um passo decisivo para ampliar a competitividade do Espírito Santo no cenário nacional. De acordo com o Sebrae/ES, a chegada de um resort ao território capixaba atende a uma demanda estratégica discutida há anos, capaz de impulsionar toda a cadeia produtiva do turismo — de agências e guias a transportadoras e empresas de lazer.

China Park vira primeiro resort do Espírito Santo e muda cenário do turismo Crédito: Divulgação China Park

Para a gestora do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, Renata Vescovi, o reconhecimento reforça o potencial de atração do estado. Já o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, destaca que destinos consolidados contam com estruturas desse porte no portfólio e que o novo posicionamento tende a atrair perfis variados de visitantes, especialmente aqueles que buscam experiências completas dentro do próprio meio de hospedagem.

A conquista é resultado de um processo rigoroso conduzido ao longo de 2024 e 2025. O proprietário do complexo, Valdeir Nunes, o China, explica que a filiação exigiu atualização de projetos, adoção de práticas sustentáveis, fortalecimento do complexo de lazer e adequação a um conjunto robusto de normas.

Após análise documental, auditorias técnicas e visita de avaliação, o retorno positivo chegou no dia 21 de outubro, consolidando uma nova fase para o empreendimento.

China Park é reconhecido como resort e marca nova fase do turismo no ES Crédito: Divulgação China Park

Com mais de 1 milhão de metros quadrados, o agora China Park Eco Resort reúne hospedagem, gastronomia, bem-estar, aventura e experiências em contato com a natureza, alinhado a conceitos de turismo sustentável.

Para o setor, a oficialização fortalece o posicionamento das Montanhas Capixabas como destino de destaque no país e abre caminhos para novos investimentos e ações de promoção turística.

Serviço

Assinatura do termo de adesão do China Park Eco Resort à Resorts Brasil

Data: quarta-feira, (10)

quarta-feira, (10) Horário: 15h

15h Local: Gabinete do Governador Renato Casagrande – Palácio Anchieta

