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Belos locais

Do Caparaó a Itaúnas: veja roteiro com dicas de turismo pelo ES

Na semana em que comemoramos o Dia Mundial do Turismo, confira opções de praias, cachoeiras, museus e passeios de norte a sul do Espírito Santo

Públicado em 

28 set 2024 às 12:16
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

No dia 27 de setembro, celebramos o Dia Mundial do Turismo! E o Espírito Santo também tem muito a comemorar: de acordo com um levantamento da Fecomércio-ES, no último mês de julho, as atividades turísticas no Estado superaram o nível de 2023 pela primeira vez no ano, com melhora significativa do desempenho no segundo semestre.
Muitos gostam de dizer que “o Espírito Santo não tem nada” em matéria de turismo. Por isso, hoje vamos sugerir um roteiro capixaba de Norte a Sul, com lugares imperdíveis que valem o investimento no setor turístico.

CONCEIÇÃO DA BARRA (Itaúnas)

A vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, já é um destino turístico consolidado pelo Festival de Forró, mas o município de Conceição da Barra também oferece recantos inesquecíveis, como Riacho Doce, na divisa com a Bahia e considerada a segunda praia deserta mais bonita do Brasil. As hospedagens ficam em Itaúnas, a cerca de 16km, com valores a partir de R$ 210 a diária.

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Dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra
Dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

SÃO MATEUS (Urussuquara)

Além da famosa Praia de Guriri, São Mateus tem mais dois lugares que vale a pena conhecer: Barra Nova e a Praia de Urussuquara. Ambas contam com paisagens lindíssimas, opções de passeios (como o circuito do Rio Mariricu por barco) e preços muito bons. A média de hospedagem fica a R$ 280 a diária, e os restaurantes da região possuem cardápios atrativos, com média de R$ 150 um prato para duas pessoas.
Praia de Urussuquara, em São Mateus
Praia de Urussuquara, em São Mateus Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

ARACRUZ 

Com praias belíssimas, como Gramuté (que inclusive tem ofurô de corais) e Coqueiral de Aracruz, o município tem também museus, como o Museu Histórico de Santa Cruz; parques naturais, como o Parque Municipal de Aricanga; e as aldeias indígenas, como a Aldeia Temática Guarani, que proporciona uma imersão na cultura indígena.
Praia de Gramuté, em Aracruz
Praia de Gramuté, em Aracruz Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

SANTA TERESA

A primeira cidade fundada por imigrantes italianos no Brasil oferece uma gastronomia especial, com restaurantes excelentes, turismo de aventura na Rampa do Caravaggio, museu natural como o Instituto Nacional da Mata Atlântica - Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, artesanato das nonnas na Galeria Cultural Virgínia Gasparini e museu que conta a história da imigração no município, como a Casa Lambert.
Santa Teresa
Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

GRANDE VITÓRIA

Das praias de Fundão aos circuitos rurais da Serra, passando pela Orla de Camburi, em Vitória; pelo Convento da Penha em Vila Velha; pela Fazenda Parque Moxuara, em Cariacica; pelo Parque Túnel da Alegria, em Viana; e pelas famosas praias de Guarapari, a Grande Vitória oferece um roteiro turístico completo. Tem museu, tem história, tem belezas naturais e também uma ótima gastronomia.
Capela do Convento da Penha, em Vila Velha
Capela do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

MONTANHAS CAPIXABAS

Domingos Martins, Venda Nova do Iimigrante, Afonso Cláudio: a região de montanhas que dispensa apresentações possui belezas naturais encantadoras, como a Pedra Azul, e um riquíssimo circuito de agroturismo, que inclusive se consolidou como um modelo nacional na última edição da ABAV, maior Feira de Turismo da América Latina.
Venda Nova do Imigrante
Venda Nova do Imigrante Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

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ANCHIETA (Iriri e Castelhanos)

O município tem praias belíssimas, como Iriri e Castelhanos, e um museu importante e moderno - o Santuário Nacional José de Anchieta. Passeio de barco pelo Rio Benevente e o Circuito dos Imigrantes completam as opções de passeio na região, que ainda possui ótimos restaurantes especializados em frutos do mar.
Litoral de Anchieta
Litoral de Anchieta Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

CAPARAÓ CAPIXABA 

Alegre, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Ibitirama: o Caparaó capixaba é uma região rica em cachoeiras e paisagens tranquilas, com destaque para as localidades de Pedra Menina e Patrimônio da Penha. É um lugar inesquecível e ainda pouco explorado pelos capixabas. A maioria dos turistas que visitam a região vem de outros estados! Por lá, temos ótimas hospedagens, uma gastronomia de excelente qualidade e passeios que valem a pena, como a Toca da Truta e a Cachoeira Alta.
Cachoeira no Caparaó capixaba
Cachoeira no Caparaó capixaba Crédito: Giovana Duarte/Arquivo pessoal

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Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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