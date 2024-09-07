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Turismo

Montanhas capixabas: veja os destinos mais procurados da alta temporada

Desde formações rochosas impressionantes até experiências de agroturismo, essas áreas se destacam como destinos imperdíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 10:00

As montanhas capixabas possuem destinos imperdíveis
As montanhas capixabas possuem destinos imperdíveis,  como Domingos Martins Crédito: Setur
As regiões de montanha do Espírito Santo oferecem uma variedade de atrações que têm encantado visitantes ao longo dos anos. Desde formações rochosas impressionantes até experiências de agroturismo, essas áreas se destacam como destinos imperdíveis, especialmente durante a alta temporada de inverno.
Uma das joias das montanhas capixabas é o Parque Estadual Pedra Azul, localizado em Domingos Martins. Famoso pela Pedra Azul, uma formação rochosa que muda de cor ao longo do dia, o parque oferece trilhas, atividades ao ar livre e, recentemente, um passeio de balão que permite uma vista espetacular da região. Outro destaque é a Rota do Lagarto, uma estrada que atravessa fazendas e pousadas, proporcionando uma viagem tranquila e com um visual de tirar o fôlego.
Voo de balão em Pedra Azul
Voo de balão em Pedra Azul Crédito: Instagram/@voe.pedraazul
Em Marechal Floriano, o Zoológico das Montanhas Capixabas atrai muitas famílias, especialmente durante as férias escolares de julho, sendo o único zoológico do Estado.
Já em Santa Teresa, o Circuito do Caravaggio, o Museu Mello Leitão e a Rua do Lazer são paradas obrigatórias para os turistas que desejam explorar a cultura e a história da região. A estátua do Buda, em Ibiraçu, também é um convite para quem visita o município.
Castelo também brilha no mapa turístico com o Parque Estadual Forno Grande, um destino procurado por trilheiros e amantes da natureza. Venda Nova do Imigrante, por sua vez, se destaca pelo agroturismo, oferecendo experiências autênticas, cafés especiais e cervejarias que encantam os visitantes.
Parque Estadual do Forno Grande
Parque Estadual do Forno Grande Crédito: Vitor Jubini
Na Região do Caparaó, os municípios de Iúna e Dores do Rio Preto são populares, principalmente pelo acesso ao Parque Nacional do Caparaó e ao Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil.
"Esses destinos do Espírito Santo são um convite ao turismo de qualidade, oferecendo uma combinação única de belezas naturais, cultura e experiências autênticas. Seja no frio do inverno ou no verão, as montanhas capixabas têm algo a oferecer para todos os gostos", destacou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

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