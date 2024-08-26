Circuito Turístico Caminho Pomerano é opção de passeio em Santa Maria de Jetibá

Nós sabemos que o capixaba é um amante dos programas culturais e gastronômicos no interior do Estado. Por isso, HZ traz uma opção conhecida pela rica herança cultural: o Circuito Turístico Caminho Pomerano, em Santa Maria de Jetibá. Ao todo, 11 propriedades se juntaram para oferecer uma verdadeira imersão na autêntica cultura pomerana.
Esse roteiro é um convite para mergulhar nessa cultura tão forte no Espírito Santo. Quem conhecer os pontos, certamente terá uma experiência única e imersiva nas tradições europeias preservadas pela comunidade local. Os visitantes são recebidos com hospitalidade nas diversas propriedades rurais que compõem o circuito.
Além disso, a culinária típica é um dos grandes atrativos, apresentando pratos que combinam tradições europeias com ingredientes brasileiros. Entre os destaques gastronômicos estão o brote de milho (Mijlchebrood), o Bolo Ladrão (Spitsbuubkuchen), o arroz doce (Melkrijs) e a aguardente de gengibre (Gengibjier).
Circuito Turístico Caminho Pomerano
A empresária Marineuza Plaster, pomerana e proprietária do memorial Waiands Huus, conta que fazer parte do circuito Circuito Turístico Caminho Pomerano é uma grande honra. “A gente começa a perceber que o turismo também é um caminho para trilhar. Um caminho que leva ao nosso povo a valorizar a sua cultura”, destaca.
PONTOS IMPERDÍVEIS DO CIRCUITO
- Sítio Nosso Recanto - Pousada, camping e outros. Contato: 99936-6937 (Josi)
- Recanto da Pedra - Pousada. Contato: 99869-0603 (Joelma)
- Steinerland - Escalada da Pedra do Garrafão. Contato: 99991-0926 (Herculano)
- Recanto Nosso Lar - Pousada. Contato: 99648-5059 (Tânia)
- Waiands Huus - Casa Típica Pomerana e Culinária Pomerana - Restaurante pomerano, memorial pomerano, encenação do casamento pomerano. Contato: 99822-6309 (Marineuza)
- Sítio Hammer Tesch - Casa de Chá. Contato: 99729-2593 (Selene)
- Lucineia Flores - Floricultura. Funcionamento: Aberto todos os dias de 8h às 17h. Contato: 99517-0155 (Lucineia)
- Café Pomerano, onde é servido o tradicional Mijchebrood - Café típico pomerano. Contato: 99719-9937 (Ervania)
- Sítio Vale Verde - Cama e café, almoço e locação para pequenos eventos. Contato: 99983-8035 (Gisila)
- Recanto da Natureza - Diversos. Contato: 99791-0035 (Valdemar)
- Recanto das Águas - Cachoeira. Contato: 99729-2593 (Alicir)