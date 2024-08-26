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Turismo

Circuito Turístico Caminho Pomerano é opção de passeio em Santa Maria de Jetibá

11 propriedades se juntaram para oferecer uma verdadeira imersão na autêntica cultura pomerana; veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 12:04

Circuito Turístico Caminho Pomerano, em Santa Maria de Jetibá
Circuito Turístico Caminho Pomerano, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação
Nós sabemos que o capixaba é um amante dos programas culturais e gastronômicos no interior do Estado. Por isso, HZ traz uma opção conhecida pela rica herança cultural: o Circuito Turístico Caminho Pomerano, em Santa Maria de Jetibá. Ao todo, 11 propriedades se juntaram para oferecer uma verdadeira imersão na autêntica cultura pomerana.
Esse roteiro é um convite para mergulhar nessa cultura tão forte no Espírito Santo. Quem conhecer os pontos, certamente terá uma experiência única e imersiva nas tradições europeias preservadas pela comunidade local. Os visitantes são recebidos com hospitalidade nas diversas propriedades rurais que compõem o circuito.
Além disso, a culinária típica é um dos grandes atrativos, apresentando pratos que combinam tradições europeias com ingredientes brasileiros. Entre os destaques gastronômicos estão o brote de milho (Mijlchebrood), o Bolo Ladrão (Spitsbuubkuchen), o arroz doce (Melkrijs) e a aguardente de gengibre (Gengibjier).

Circuito Turístico Caminho Pomerano

A empresária Marineuza Plaster, pomerana e proprietária do memorial Waiands Huus, conta que fazer parte do circuito Circuito Turístico Caminho Pomerano é uma grande honra. “A gente começa a perceber que o turismo também é um caminho para trilhar. Um caminho que leva ao nosso povo a valorizar a sua cultura”, destaca.

PONTOS IMPERDÍVEIS DO CIRCUITO

  1. Sítio Nosso Recanto - Pousada, camping e outros. Contato: 99936-6937 (Josi)
  2. Recanto da Pedra - Pousada.  Contato: 99869-0603 (Joelma)
  3. Steinerland -  Escalada da Pedra do Garrafão.  Contato: 99991-0926 (Herculano)
  4. Recanto Nosso Lar - Pousada.  Contato: 99648-5059 (Tânia)
  5. Waiands Huus - Casa Típica Pomerana e Culinária Pomerana - Restaurante pomerano, memorial pomerano, encenação do casamento pomerano. Contato: 99822-6309 (Marineuza)
  6. Sítio Hammer Tesch - Casa de Chá. Contato: 99729-2593 (Selene)
  7. Lucineia Flores -  Floricultura. Funcionamento: Aberto todos os dias de 8h às 17h.  Contato: 99517-0155 (Lucineia)
  8. Café Pomerano, onde é servido o tradicional Mijchebrood - Café típico pomerano.  Contato: 99719-9937 (Ervania)
  9. Sítio Vale Verde - Cama e café, almoço e locação para pequenos eventos. Contato: 99983-8035 (Gisila)
  10. Recanto da Natureza - Diversos. Contato: 99791-0035 (Valdemar)
  11. Recanto das Águas - Cachoeira. Contato: 99729-2593 (Alicir)

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