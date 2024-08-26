Circuito Turístico Caminho Pomerano é opção de passeio em Santa Maria de Jetibá

Circuito Turístico Caminho Pomerano, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação

Nós sabemos que o capixaba é um amante dos programas culturais e gastronômicos no interior do Estado. Por isso, HZ traz uma opção conhecida pela rica herança cultural: o Circuito Turístico Caminho Pomerano, em Santa Maria de Jetibá. Ao todo, 11 propriedades se juntaram para oferecer uma verdadeira imersão na autêntica cultura pomerana.

Esse roteiro é um convite para mergulhar nessa cultura tão forte no Espírito Santo. Quem conhecer os pontos, certamente terá uma experiência única e imersiva nas tradições europeias preservadas pela comunidade local. Os visitantes são recebidos com hospitalidade nas diversas propriedades rurais que compõem o circuito.

Além disso, a culinária típica é um dos grandes atrativos, apresentando pratos que combinam tradições europeias com ingredientes brasileiros. Entre os destaques gastronômicos estão o brote de milho (Mijlchebrood), o Bolo Ladrão (Spitsbuubkuchen), o arroz doce (Melkrijs) e a aguardente de gengibre (Gengibjier).

Circuito Turístico Caminho Pomerano

A empresária Marineuza Plaster, pomerana e proprietária do memorial Waiands Huus, conta que fazer parte do circuito Circuito Turístico Caminho Pomerano é uma grande honra. “A gente começa a perceber que o turismo também é um caminho para trilhar. Um caminho que leva ao nosso povo a valorizar a sua cultura”, destaca.

PONTOS IMPERDÍVEIS DO CIRCUITO