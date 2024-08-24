Vovó de 85 anos desce o maior circuito de tirolesas da América Latina no ES

O que você faria aos 85 anos de idade? De fato, essa é uma etapa da vida em que muita gente preza pela tranquilidade e sossego. Uma combinação que não faz parte da nossa história de hoje. É que a paraibana Euvanice Fonseca, moradora de Vila Velha, decidiu descer a mega tirolesa de Pancas , Noroeste do ES, no auge da melhor idade.

Antes de mais nada, gostaria de ressaltar que essa senhora aventureira é avó do repórter que está escrevendo esta matéria - por isso, peço que me perdoe caso extrapole nos adjetivos. Mas cá entre nós, ela é um belo exemplo. Então, vamos ao que interessa para entender como tudo começou.

Dona Nice, como gosta de ser chamada, é uma veterana em tirolesas. Contando com a de Pancas, ela já foi em seis por todo o Brasil. Um detalhe: a primeira que desceu foi somente aos 77 anos, em Fortaleza, no Ceará. E depois não parou mais. Hoje, ‘minha avó’ coleciona momentos radicais no Rio Grande do Sul, na Bahia e em Domingos Martins.

Dona Nice já desceu na tirolesa de Morro de São Paulo, na Bahia Crédito: Arquivo pessoal

“Essa é a sexta tirolesa que desço. Gosto muito, sinto que essa adrenalina, a rapidez na hora que está descendo me faz me sentir viva. Eu até comecei tarde a ir em tirolesa, aos 77 anos, mas sei que ainda é tempo de conhecer várias por todo o Brasil. Enquanto minha saúde permitir, vou no máximo que puder”, contou Nice.

O espírito aventureiro é tanto que mesmo sem saber nadar, Dona Nice desceu na tirolesa de Morro de São Paulo, na Bahia, onde o final é no meio do oceano. Ela confiou apenas no colete salva-vidas e - claro - na sua própria coragem. Agora, aos 85 anos, não poderia ser diferente e ela topou um novo desafio: descer o maior complexo de tirolesas da América Latina.

Dona Nice, de 85 anos, encarou o maior circuito de tirolesas da América Latina, em Pancas Crédito: Ramon Porto

Inaugurado no dia 17 de agosto, o circuito é composto por duas tirolesas e possui 3 quilômetros de extensão - uma com aproximadamente 2.100 metros e outra com aproximadamente 900. A maior, fica a uma altura de 430 metros do nível do mar. Do ponto mais alto, confesso que bate um frio na barriga.

“Antes de vir nessa tirolesa, eu fui ao médico do coração para saber se estava tudo bem. E ele disse que meu coração está igual ao de uma criança. Fiquei bem feliz de saber isso e me deu ainda mais gás para sentir essa emoção. Inclusive essa será a mais alta que já fui”, completou dona Nice.

Dona Nice, de 85 anos, e o neto Felipe Khoury, repórter de HZ, desceram na mega tirolesa de Pancas Crédito: Arquivo pessoal

Dito e feito, nossa guerreira subiu junto a uma equipe de cinco pessoas e logo se equipou. É preciso seguir todas as medidas de segurança. Colocar o capacete e o equipamento no corpo, composto por um cinto, duas roldanas e dois mosquetões. O primeiro circuito conta com três cabos, que suportam até 14 toneladas cada. Também há um sinalizador para evitar acidentes aéreos.

A DESCIDA

Por volta das 14h15, nos preparamos para enfrentar a primeira - e mais longa - descida. Por sinal, foi uma descida dupla, onde eu e minha avó descemos ao mesmo tempo. Em um mix de emoções, encaramos com a maior bravura e certeza de que esse momento ficará registrado em nossas vidas para sempre. E o visual para os pontões capixabas deixou tudo ainda melhor.

“Foi muito legal. A descida foi maravilhosa e não deu medo nenhum. Relaxei na hora que desci e aproveitei o visual espetacular. E descer com meu neto deixou tudo ainda melhor, foi uma experiência que jamais vou esquecer na minha vida”.

Dona Nice encarou com coragem a descida na mega tirolesa de Pancas Crédito: Arquivo/ Rede Gazeta

Já com a sensação de missão cumprida, também descemos a segunda parte do complexo. Ao final de todo o percurso, concluímos essa aventura juntos e entusiasmados para a próxima. Afirmo que foi um dia para entrar na história, na minha, e de Pancas - já que aos 85 anos, Dona Nice foi a pessoa mais velha a descer no trajeto.

Por isso, termino este texto com a certeza de que colecionar momentos com os nossos avós já é, por si só, um baita privilégio. Mas andar de tirolesa com a minha avó no auge dos seus 85 anos, é mais do que isso: é uma história para poucos. Quem sabe ela não inspire você também.

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