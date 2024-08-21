Parque Paulo César Vinha vai ganhar tirolesa, teleférico e bangalôs

Projeto com novas atrações no Parque Paulo César Vinha

Incluído em um programa de concessão de seis parques do Espírito Santo , o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari , deve ganhar cara nova, com a instalação de tirolesa, teleférico, bangalôs, restaurante e 1.000 vagas de estacionamento para os visitantes. Os desenhos dos novos atrativos foram concluídos, como mostram as imagens, mas ainda não há uma data para início da construção. A promessa é que os turistas encontrem uma estrutura melhor do que a atual, inclusive com acessibilidade.

As intervenções, de acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, vão ocupar 0,1% da área total do Parque Paulo César Vinha, conservando o restante.

Apesar de não haver uma data marcada para o início das obras, a expectativa é que o leilão para a escolha da empresa responsável pela administração seja feito no primeiro semestre de 2025. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Felipe Rigoni, afirmou que todos os seis parques terão os leilões realizados nos primeiros meses de 2025. As empresas escolhidas terão a concessão do espaço por 35 anos.

A área em Guarapari e os outros cinco parques capixabas são classificados como Unidades de Conservação (UC), portanto, devem ser protegidos. O Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação prevê intervenções em duas zonas diferentes do parque. A primeira engloba a portaria principal, a Lagoa de Caraís e o Mirante do Alagado. A segunda área inclui outro acesso, além da Lagoa Feia e de parte de uma área alagada.

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O que será feito no parque, segundo o projeto:

Criação de 1.000 vagas de estacionamento, divididas em dois pontos do parque;



Um pavilhão com cafeteria, centro de visitantes, banheiros, memorial, bilheteria e auditório;



Instalação de um teleférico entre a portaria principal e a Lagoa de Caraís, chamada de Lagoa da Coca-Cola;



Piscina e decks flutuantes próximo à Lagoa de Caraís;



Instalação de uma torre de tirolesa;



Criação de um centro de educação ambiental com café e loja;



Elevação das trilhas de acesso às principais atrações;



Construção de 28 cabanas;



Construção de bangalôs em áreas isoladas para estadia exclusiva;



Organização de passeios de pedalinho na Lagoa Feia.



Na avaliação do secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Felipe Rigoni, o parque pode ser um exemplo de turismo sustentável. Além das áreas de diversão, haverá também um espaço para conscientização ambiental.

"A concessão do espaço público para uma empresa gera ganho econômico e de renda, mas também ambiental. O Parque Paulo César Vinha é um dos mais promissores que temos no Espírito Santo para este projeto. A ideia é que a gente tenha mais capacidade de receber o turista, que ele tenha o que fazer no parque " Felipe Rigoni - Secretário de Estado de Meio Ambiente

O Parque Estadual Paulo César Vinha, que receberá novas instalações, passou por um grande incêndio em 2022 . Foram 34 dias, entre setembro e outubro, consumindo 555 hectares. Cerca de 37% dos 1.500 hectares foram destruídos pelo fogo insistente.

Lagoa de Caraís, chamada de Lagoa da Coca-Cola, no Parque Estadual Paulo César VInha, em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Seis parques integram o programa e passam por modelagem para concessão: Cachoeira da Fumaça (PECF), Forno Grande (PEFG), Mata das Flores (PEMF), Pedra Azul (PEPAZ), Itaúnas (PEI) e Paulo Cesar Vinha (PEPCV).