Parque Paulo César Vinha vai ganhar tirolesa, teleférico e bangalôs

Projeto com novas atrações no Parque Paulo César Vinha
- Criação de 1.000 vagas de estacionamento, divididas em dois pontos do parque;
- Um pavilhão com cafeteria, centro de visitantes, banheiros, memorial, bilheteria e auditório;
- Instalação de um teleférico entre a portaria principal e a Lagoa de Caraís, chamada de Lagoa da Coca-Cola;
- Piscina e decks flutuantes próximo à Lagoa de Caraís;
- Instalação de uma torre de tirolesa;
- Criação de um centro de educação ambiental com café e loja;
- Elevação das trilhas de acesso às principais atrações;
- Construção de 28 cabanas;
- Construção de bangalôs em áreas isoladas para estadia exclusiva;
- Organização de passeios de pedalinho na Lagoa Feia.
O que é uma concessão?
Concessão é quando o governo (neste caso, o estadual) permite que uma empresa privada ou entidade gerencie e opere um espaço público, como um parque, por um período determinado. O objetivo é melhorar a gestão e os serviços oferecidos, aproveitando a expertise e os recursos do setor privado. A assinatura do contrato transfere a responsabilidade da administração e garante algumas exigências. A empresa administra o parque, mas o governo deve continuar supervisionando e garantindo que tudo esteja conforme o contrato.