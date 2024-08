Salvamento

Como resgate de filhote de jubarte no ES virou sucesso científico

Decisão de equipe de resgate em praia da Serra colaborou com a mudança de um protocolo nacional que decide sobre a vida de animais marinhos encalhados

Filhote recém-nascido de baleia-jubarte encalhado na Praia de Manguinhos, na Serra, em setembro de 2023. (Amigos da Jubarte)

João Barbosa Repórter / [email protected]

O resgate de um filhote de baleia-jubarte no Espírito Santo pode ajudar a mudar o rumo da longevidade dos animais dessa espécie no país. Em setembro de 2023, por dois dias consecutivos, um filhote recém-nascido, que ainda estava com o cordão umbilical, encalhou na Praia de Manguinhos, na Serra, e a atitude da equipe que participou do resgate colaborou com a mudança para a tomada de decisões em situações parecidas.

Pelo protocolo utilizado na época, animais encalhados e em sofrimento aparente deveriam passar pelo processo de eutanásia. Entretanto, após a identificação de boas condições de saúde no filhote — mesmo com variados ferimentos — e a presença da mãe na costa, fez com que os especialistas contrariassem o procedimento padrão, devolvendo o animal ao mar após um trabalho de salvamento que ultrapassou seis horas.

Presente na operação, João Marcelo Nogueira, diretor-executivo do Instituto Orca, que realiza o monitoramento de praias no litoral capixaba, contou à reportagem de A Gazeta que, a decisão, naquele momento controversa, salvou a vida do animal e pode salvar ainda mais ao redor do Brasil.

“Estávamos com o protocolo na mão. Mas foi um atendimento atípico de um filhote que perdia muito sangue e tudo apontava para a eutanásia. Porém, a mãe apareceu e ele começou a reagir, o que é extremamente raro”, lembra João.

Mesmo ciente da quebra do protocolo, vimos que ali existia uma chance de arriscarmos tudo para salvar a vida do animal João Marcelo Nogueira • Diretor-executivo do Instituto Orca

Segundo o gestor do instituto, além de reagir aos estímulos da equipe de resgate, o animal ferido vocalizava ao ouvir o contato da mãe, que ficou na região durante todo o processo. Dias depois, o “pequeno gigante”, batizado de Jurema por uma criança moradora da região, apareceu nadando com a mamãe jubarte. Um caso raro na espécie que surpreendeu os responsáveis pela iniciativa.

A atitude do grupo, que contou com a análise de sangue do filhote em laboratório, comprovando a boa saúde, mostrou que a decisão de devolver o recém-nascido ao mar foi acertada. O resultado positivo do litoral capixaba foi somado a casos parecidos no país, alterando o protocolo da Rede de Desencalhes de Mamíferos do Nordeste (Remane), documento que não esclarecia quem deveria tomar a decisão sobre a vida do animal.

“Com a definição daquele dia, o protocolo foi alterado nacionalmente. Hoje, a decisão sobre a eutanásia deve partir do veterinário que estiver presente no local de resgate. Ele deve fazer a avaliação e tomar a decisão. A gente entende isso como uma nova oportunidade de vida aos animais”, pontua João Marcelo.

Dias felizes após o resgate

Por meio de um vídeo feito pelo grupo Amigos da Jubarte, o animal do sexo masculino resgatado foi visto nadando — com saúde — ao lado da mãe. Muitos 'bebês' baleias acabam morrendo após o desencalhe por não encontrarem mais a figura materna, o que não aconteceu com o 'Jurema'.

“Infelizmente, em casos como esse [de desencalhe], já é esperado que o animal vá morrer ou que encalhe novamente. Esse foi um verdadeiro momento especial onde sentíamos que o filhote estava querendo viver, e foi o que aconteceu”, contou Thiago Ferrari, coordenador do projeto Amigos da Jubarte.

A identificação do animal três dias depois do resgate foi possível graças a imagens feitas por um drone de monitoramento que, por meio dos vídeos captados, facilitou o reconhecimento de uma cicatriz em formato de meia-lua na nadadeira caudal do animal.

Cicatriz na cauda do animal facilitou o reconhecimento após o resgate. (Amigos da Jubarte)

O sistema, segundo Thiago, faz parte de um projeto de pesquisas desenvolvidas para a captação de imagens para avaliação comportamental, composição social e de saúde dos animais marinhos, com apoio da pesquisadora Sâmia Alpoim, responsável por identificar a cicatriz no filhote.

“Vivemos o começo, meio e fim de uma história feliz mesmo diante de pouquíssimas chances. Agora, realizamos um trabalho de procura para que possamos capturar esse filhote, verificando o estado de saúde dele quase um ano depois do resgate”, explica Thiago.

A expectativa do grupo é voltada para que o animal esteja vivo e acompanhado da mãe, já que filhotes dessa espécie só alcançam aos três anos a independência.

O que fazer em situações parecidas?

Casos de encalhe de animais no litoral do Espírito Santo, infelizmente, não são raros. A orientação dada por especialistas é que as pessoas não tentem resgatar os animais nesta situação, mas, que se possível, isolem a área. Filhotes como o resgatado na Serra podem pesar até uma tonelada e podem machucar alguém, mesmo que a pessoa esteja tentando ajudar.

O ideal é informar ao Ibama pelo telefone 0800 039 5005. O órgão fica responsável por acionar o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) pode ser acionado.

