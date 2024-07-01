'Excepcional': projeto do ES para recuperar rios é reconhecido no mundo

O projeto foi capaz e recuperar a qualidade da água e quase duplicar a quantidade de peixes no rio.ne Crédito: Acervo Pessoal

Cientistas internacionais elogiaram uma iniciativa capixaba capaz de recriar a natureza de uma região utilizando o processo natural de recuperação do meio ambiente. A empresa Aplysia ganhou reconhecimento ao ter o projeto ReNaturalize avaliado como "excepcional" por profissionais da Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental (SETAC World).

A SETAC World, é uma organização global sem fins lucrativos que tem parceria com 85 entidades de 90 países. O método do ReNaturalize foi responsável por recuperar parte do rio Gualaxo do Norte, em Minas Gerais, bastante degradado pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira Mariana, em 2015. De forma sustentável, o projeto age como um acelerador da restauração orgânica, usando dos próprios recursos naturais para limpar um ecossistema.

A coordenadora do ReNaturalize e diretora de Inovação da Aplysia, Tatiana Furley, explica uma das estratégias usadas na recuperação dos rios.

"Recriamos o habitat dos peixes, usando materiais naturais como troncos e galhos, formando remanso em centenas de pontos estratégicos do rio, reduzindo em até 63% a velocidade das águas. Isso torna o ambiente propício para descanso, alimentação, reprodução, e também para o berçário de peixes." Tatiana Furley - Coordenadora do projeto e diretora de Inovação da Aplysia

Além disso, o plano diminui o risco de enchentes naquela região. "Essa técnica é fundamental também para o menor assoreamento dos rios de maior porte, o que, naturalmente, gera um menor risco de enchentes”, diz Tatiana.

Os resultados dessa ação se mostraram eficientes e foi possível notar um aumento na qualidade da água, crescimento da população de peixes, o aumento de peso desses animais, o retorno de espécies, o reestabelecimento da cadeia alimentar em um trecho de 2 km do rio Gualaxo do Norte (MG).