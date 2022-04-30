ODS: uma agenda ambiciosa, mas necessária, para mudar o mundo

Um dos objetivos é tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos Crédito: Freepik

Em setembro de 2015, os 193 países membros da Organização das Nações Unidas celebraram o compromisso com a Agenda 2030, que engloba os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas. Trata-se de um ambicioso plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade de todos, a ser alcançado nos próximos anos. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são nossa “declaração global de interdependência”.

Os temas mudanças climáticas e diversidade são cada vez mais pauta de preocupação dos CEO e dos Conselhos de Administração, inicialmente das grandes empresas multinacionais e se espalhando por todo o mundo empresarial, pelos cidadãos e pelos governos. Cientistas e ONGs tiveram sucesso em disseminar essas preocupações.

Essa Agenda 2030, muito mais ampla que mudanças climáticas e diversidade, com grande engajamento, tem o poder de transformar o mundo, eliminando a pobreza e criando uma vida com igualdade de oportunidades para todos. É uma agenda imensamente ambiciosa, mas fundamental e cada vez mais aceita no mundo. Veja os 17 objetivos:

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos;.

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;

Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;

Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade;

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;