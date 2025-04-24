Anta é resgatada viva após cair em cacimba d’água em Sooretama

Segundo a Rebio, o incidente, cuja dinâmica não foi detalhada, ocorreu na propriedade de uma família engajada com as causas ambientais, e que inclusive já ganhou o Prêmio Biguá (veja o que é mais abaixo). Todo o trabalho de resgate foi acompanhado de perto de três médicas veterinárias, que avaliaram o bem-estar do animal resgatado. O diagnóstico é que o bicho teve ferimentos leves, e apesar do susto, passa bem.