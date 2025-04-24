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Anta é resgatada viva após cair em cacimba d’água em Sooretama

Caso ocorreu nesta quinta-feira (24) na comunidade de Juerana B, na zona rural do município; jovem macho foi resgatado com ferimentos leves

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:12

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

24 abr 2025 às 17:12
Uma anta caiu em uma cacimba d’água residencial e mobilizou uma operação de resgate nesta quinta-feira (24), na comunidade de Juerana B, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Após o empenho de profissionais da Reserva Biológica de Sooretama (Rebio), o jovem macho foi resgatado com vida e com ferimentos leves [veja o vídeo acima].
Segundo a Rebio, o incidente, cuja dinâmica não foi detalhada, ocorreu na propriedade de uma família engajada com as causas ambientais, e que inclusive já ganhou o Prêmio Biguá (veja o que é mais abaixo). Todo o trabalho de resgate foi acompanhado de perto de três médicas veterinárias, que avaliaram o bem-estar do animal resgatado. O diagnóstico é que o bicho teve ferimentos leves, e apesar do susto, passa bem.
Anta é resgatada viva após cair em cacimba d’água em Sooretama
A anta sofreu arranhões, sem implicar em ferimentos e lesões graves  Crédito: Rebio Sooretama

Prêmio Biguá de Sustentabilidade

O Prêmio Biguá de Sustentabilidade é um prêmio anual que reconhece e incentiva ações que visam a recuperação e preservação dos recursos naturais no Espírito Santo. Ele é promovido pela Rede Gazeta e está dividido em diversas categorias, como produtores rurais, poder público, escolas e empresas.

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