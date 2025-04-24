Anta é resgatada viva após cair em cacimba d’água em Sooretama

Uma anta caiu em uma cacimba d’água residencial e mobilizou uma operação de resgate nesta quinta-feira (24), na comunidade de Juerana B, na zona rural de Sooretama
, no Norte do Espírito Santo
. Após o empenho de profissionais da Reserva Biológica de Sooretama (Rebio), o jovem macho foi resgatado com vida e com ferimentos leves [veja o vídeo acima
].
Segundo a Rebio, o incidente, cuja dinâmica não foi detalhada, ocorreu na propriedade de uma família engajada com as causas ambientais, e que inclusive já ganhou o Prêmio Biguá (veja o que é mais abaixo). Todo o trabalho de resgate foi acompanhado de perto de três médicas veterinárias, que avaliaram o bem-estar do animal resgatado. O diagnóstico é que o bicho teve ferimentos leves, e apesar do susto, passa bem.