O que é 'Tropa do Urso'? Veja como foi criada no ES e a ligação com facção do RJ

Qual a ligação entre a ‘Tropa do Urso’ criada no interior do Espírito Santo
e a organização de mesmo nome do Rio de Janeiro, cujo líder faz parte da cúpula do Comando Vermelho (CV)? Além das atividades que envolvem a comercialização de drogas, de integrar a mesma facção criminosa que dá as ordens para as ações, o nome do grupo capixaba, assim como o carioca, surgiu em homenagem a quem os lidera.
“Desde que fugiram, nas trocas de informações com sua “equipe” e até em postagens em redes sociais, o apelido era sempre citado e com o tempo se transformou em ‘Tropa do Urso’”, explica o delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
Como as três principais lideranças do grupo mantém ligações com o Comando Vermelho, o nome do grupo capixaba também não deixa de ser uma homenagem a outra pessoa que adota o apelido de ‘Urso’. Trata-se de Edgar Alves de Andrade, o Doca, que faz parte do alto escalão da hierarquia da facção criminosa.
Contra ele pesam várias acusações, incluindo a de que a tropa dele é responsável por invasões a várias comunidades. Estaria envolvido na morte dos comparsas que executaram três meninos em Belford Roxo e também teria dado o mesmo destino aos que executaram por engano três médicos na orla da Barra da Tijuca.
Há ainda o caso da tentativa de sequestro de um piloto de helicóptero da polícia para resgatar presos.
O curioso envolvendo as lideranças da ‘Tropa do Urso’ carioca e a capixaba, destaca o delegado, é que os integrantes em Colatina nem mesmo os conhecem. “Hugo está desde 2023 no Rio e a maioria dos que atuam no grupo que ele lidera em Colatina são menores, e não o conhecem e muito menos o Doca”, observa.
É o que aponta a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, por nota. “Constatou que os principais líderes da facção que atua no território capixaba possuem ligação estreita com a organização criminosa do Rio. Apurou-se que ordens para gerir o tráfico de drogas e cometer homicídios em locais do Espírito Santo partem diretamente do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro”.
Na manhã desta quarta-feira (23), foi realizada a Operação Wyoming
pelas equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco), da Polícia Civil e da Polícia Militar que atuam em Colatina, e Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O objetivo é desarticular a atuação da “Tropa do Urso”.