Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste capixaba

O que é 'Tropa do Urso'? Veja como foi criada no ES e a ligação com facção do RJ

Grupo conquistou a hegemonia do tráfico em Colatina e as suas principais lideranças estão foragidas no Rio

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 13:14

Públicado em 

24 abr 2025 às 13:14
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Fugiram para o Rio
Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
Qual a ligação entre a ‘Tropa do Urso’ criada no interior do Espírito Santo e a organização de mesmo nome do Rio de Janeiro, cujo líder faz parte da cúpula do Comando Vermelho (CV)? Além das atividades que envolvem a comercialização de drogas, de  integrar a mesma facção criminosa que dá as ordens para as ações, o nome do grupo capixaba, assim como o carioca, surgiu em homenagem a quem os lidera.
No Espírito Santo a ‘Tropa do Urso’ conquistou com violência a hegemonia do tráfico em Colatina e com atuação em cidades vizinhas do Noroeste. É comandada por três traficantes que estão foragidos no Rio, em áreas sob domínio do CV. São eles:
  • Bryan Lyrio Deolindo - fugiu do Complexo prisional de Xuri, em Vila Velha, em dezembro de 2021, com outros 20 presos, quando foi para o Rio. Contra ele existem 13 mandados de prisão
  • Hugo Henrique dos Santos - chegou a ser detido em flagrante 2022, mas a Justiça considerou sua prisão ilegal e foi solto. Foi para o Rio em 2023 e possui 7 mandados de prisão
  • Vinicius Lung - Seguiu  Hugo para o Rio na mesma data e possui 3 mandados de prisão
Juntos os três comandam os pontos de venda de drogas e as ações de quem neles atua, a grande maioria sendo menores, por intermédio de vídeo chamadas. Ocorre que Hugo também é conhecido pelo apelido de ‘Urso’.
“Desde que fugiram, nas trocas de informações com sua “equipe” e até em postagens em redes sociais, o apelido era sempre citado e com o tempo se transformou em ‘Tropa do Urso’”, explica o delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

Urso carioca

Como as três principais lideranças do grupo mantém ligações com o Comando Vermelho, o nome do grupo capixaba também não deixa de ser uma homenagem a outra pessoa que adota o apelido de ‘Urso’. Trata-se de Edgar Alves de Andrade, o Doca, que faz parte do alto escalão da hierarquia da facção criminosa.
Contra ele pesam várias acusações, incluindo a de que a  tropa dele é responsável por invasões a várias comunidades. Estaria envolvido na morte dos comparsas que executaram três meninos em Belford Roxo e também teria dado o mesmo destino aos que executaram por engano três médicos na orla da Barra da Tijuca.
Há ainda o caso da tentativa de sequestro de um piloto de helicóptero da polícia para resgatar presos.
O curioso envolvendo as lideranças da ‘Tropa do Urso’ carioca e a capixaba, destaca o delegado, é que os integrantes em Colatina nem mesmo os conhecem. “Hugo está desde 2023 no Rio e a maioria dos que atuam no grupo que ele lidera em Colatina são menores, e não o conhecem e muito menos o Doca”, observa.
Mas as ligações vão além da homenagem. Eles seguem a cartilha e as orientações do CV, incluindo a exigência de que as principais decisões precisam ser acompanhadas de perto pelas lideranças. E como estão foragidos, usam a tecnologia para coordenar a venda de drogas e até as execuções.
É o que aponta a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, por nota. “Constatou que os principais líderes da facção que atua no território capixaba possuem ligação estreita com a organização criminosa do Rio. Apurou-se que ordens para gerir o tráfico de drogas e cometer homicídios em locais do Espírito Santo partem diretamente do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro”.

Operação

Na manhã desta quarta-feira (23), foi realizada a Operação Wyoming pelas equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco), da Polícia Civil e da Polícia Militar que atuam em Colatina, e Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O objetivo é desarticular a atuação da “Tropa do Urso”.

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Como a 'Tropa do Urso' venceu rival para dominar o tráfico em Colatina

Antiga Codesa: caso milionário volta a ser julgado pela Justiça do ES

Canoas, quadras e escolinhas em praias de Vitória estão na mira da SPU

Investigação federal prende pai que estuprou filha nos EUA e fugiu para o ES

Pai que jogou filhas de ponte na Serra pede prisão menos rigorosa

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Colatina MPES Polícia Civil Polícia Federal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados