Antiga Codesa: caso milionário volta a ser julgado pela Justiça do ES

A análise dos recursos será feita pelos desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A última decisão (acórdão) é de março do ano passado e foi favorável ao pagamento do valor, com três dos cinco votos dos desembargadores, que acompanharam os argumentos do relator do caso, Arthur José Neiva de Almeida. Na ocasião, ele promoveu mudanças nas datas para o cálculo, o que pode alterar o valor.