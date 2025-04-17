Fake news sobre violência muda rotina de moradores do Território do Bem

Nemer observa que esta exposição intensa leva as pessoas a uma fé meio cega na internet. “Mas é compreensível, com uma vida acelerada, às vezes a pessoa nem olha direito e já repassa”, diz, assinalando ainda que boa parte dessas informações chegam por Whatsapp, mas que nem sempre os moradores conseguem fazer a verificação por falta de acesso a internet gratuita.