A região do ES com o maior número de confrontos com a polícia

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E se a comparação for ampliada, a região do aglomerado da Penha fica com 13% dos embates com a polícia em relação a outros bairros da Região Metropolitana. Quando consideramos todos os bairros do Estado, o total de conflitos chega a 10%.

O aglomerado urbano, conhecido como Território do Bem , está localizado entre as regionais de Jucutuquara e Maruípe, e reúne os bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Itararé, Gurigica, e as comunidades de Jaburu, Engenharia e Floresta. A última pesquisa populacional da região, do ano de 2019, aponta que lá vivem mais de 32 mil pessoas.

Zona de conflito

Foi identificado ainda que sete bairros da Capital são mais vitimizados pela violência do tráfico: Tabuazeiro (Morro do Macaco), Itararé, Bairro da Penha, Forte São João, Santos Dumont, São Benedito e Conquista.

Em entrevista para a TV Gazeta, o secretário de Segurança Pública, Eugênio Ricas, explicou que quatro pessoas morreram durante os conflitos, sendo três em confronto com policiais e um antes da chegada das forças de segurança.

“Foi uma operação de guerra montada pelo PCV, que queria tomar o território que hoje, é dominado pelo TCP. Eles se vestem para a guerra, vão armados para a guerra, e com disposição para matar. Se não fosse a intervenção da Polícia Militar, mais gente teria morrido”, relatou o secretário.

O levantamento realizado pelos militares foi entre 5 de outubro e 31 de dezembro, que coincide com o ponto alto de outra leva de ataques e disputas entre as duas organizações criminosas.

Foram considerados no estudo os seguintes eventos criminosos com uso de arma de fogo:

Disparos

Confronto com forças de segurança

Tentativa de homicídio

Homicídio

E que tinham as seguintes características:

As que somente o infrator efetuou disparos contra os policiais e o policial não pôde reagir à agressão em virtude das circunstâncias do local

e o policial não pôde reagir à agressão em virtude das circunstâncias do local Aquelas em que somente os policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra o infrator

de arma de fogo contra o infrator E as situações em que houve disparos tanto dos infratores quanto dos policiais

Plano para reduzir criminalidade

Foram propostas ações de cunho social, voltadas ao desenvolvimento da região , com melhorias na infraestrutura que garantam mobilidade urbana e acessibilidade; geração de emprego e renda; ampliação de serviços públicos, como a abertura de novas ruas e alargamento das vielas e becos, além de pavimentação; regularização fundiária e iluminação pública.