Território do Bem: moradores pedem paz com faixas em Vitória

Faixa com a palavra 'Paz' colocada na Rua Pedro Lima do Rosário, em Gurigica, contrasta com ordem para motoristas Crédito: Vitor Jubini

panelaço organizado no Território do Bem, em Vitória, no último domingo (22) , não foi a primeira ou única manifestação para pedir harmonia na região nos últimos tempos. Além do barulho das panelas, os moradores resolveram se expressar por meio de faixas estendidas nas principais ruas e avenidas da comunidade. Algumas também foram colocadas em igrejas e casas. Com tamanhos e cores diferentes, todas as faixas indicam o mesmo desejo: "Paz".

Faixas foram colocadas, por exemplo, na pracinha do bairro Itararé e na subida da comunidade Floresta. Uma das faixas foi estendida próxima a um muro que dá ordem a motoristas e motociclistas: "Abaixa o farol e tira o capacete", diz a pichação.

Faixas pedem paz no Território do Bem, em Vitória

De acordo com o Padre Kelder, da Paróquia de Itararé, foram penduradas 15 faixas nas principais ruas e avenidas do Território do Bem. Outras 15 faixas foram colocadas em casas e igrejas. Ainda segundo o padre, moradores também confeccionaram faixas por conta própria e penduraram em outras residências.

A área classificada como Território do Bem compreende os bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica e as comunidades do Jaburu e Engenharia. A nomenclatura foi criada entre 2006 e 2007 por lideranças comunitárias.

Comunidade organizou panelaço no domingo (22)

Após semanas marcadas por confrontos armados, tiros e medo, moradores das comunidades do Território do Bem, em Vitória, fizeram um panelaço, na manhã do último domingo (22), contra a violência na região. O ato durou cerca de cinco minutos e contou com faixas nas janelas pedindo paz.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o padre Kelder Brandão também avaliou que os últimos conflitos mostram a falência da política pública usada pelo governo do Estado para combater a criminalidade na localidade. O padre ainda reforçou o pedido para que os militares tenham câmeras instaladas nas fardas com o objetivo de monitorar como ocorrer as ações policiais na região.

Secretário pontuou ações e garantiu dar atenção ao território

A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) sobre as demandas feitas pela comunidade no último final de semana, e a pasta se manifestou com um vídeo do próprio secretário Alexandre Ramalho. Ele comentou as ações que são desenvolvidas no Território do Bem para mitigar a violência do tráfico de drogas.

O secretário afirmou que foram instalados destacamentos da Polícia Militar em São Benedito e no Bairro da Penha. Ramalho também indicou a necessidade de medidas que afastem os adolescentes do mundo do crime, com o apoio de políticas públicas.