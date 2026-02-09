Episódio no ES?

Estrela de série sobre aeroportos surge em Vitória e aguça curiosidade dos fãs capixabas

O auditor-fiscal da Receita Federal, Mario de Marco, um dos principais personagens em "Aeroporto: Área restrita", esteve na Capital do ES e compartilhou alguns momentos nas redes sociais

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:36

Mario de Marco, estrela em "Aeroporto: Área Restrita", esteve em Vitória na última sexta-feira (6) Crédito: Divulgação/HBO

Na última sexta-feira (6), uma presença ilustre movimentou o saguão do Aeroporto de Vitória e também as redes sociais, principalmente pelos fãs da série "Aeroporto: Área Restrita". Uma das estrelas do programa, o delegado e auditor-fiscal da Receita Federal, Mario de Marco Rodrigues de Sousa, ou apenas 'de Marco', como é constantemente identificado nos episódios, desembarcou na Capital capixaba e rapidamente dezenas de possibilidades surgiram nos comentários para explicar os motivos da vinda dele até o ES.

Em um primeiro momento, a trilha sonora e a abertura do vídeo, similares às exibidas na série original, podem até provocar uma impressão de uma possível gravação de um "ep" local, porém a rápida visita não tem nenhuma relação com o produto que faz sucesso na TV paga (HBO e Discovery) e já acumula sete temporadas, pelo menos por enquanto.

Segundo o próprio explicou, a presença no Aeroporto de Vitória se deu por questões profissionais, onde ele conta, em vídeo, sobre a importância do trabalho desenvolvido pela Receita Federal por aqui, principalmente na nacionalização de aeronaves estrangeiras – o ES consolidou-se como o principal hub para regularização de aeronaves executivas no Brasil, concentrando cerca de 83% das importações de aviões e helicópteros, com mais de 245 modelos nacionalizados em 2025.

Ao lado da delegada da Alfândega do Porto de Vitória, Adriana Junger Lacerda, de Marco e ela exaltam a eficiência nos processos relacionados aos múltiplos modelos trazidos, inclusive o próprio avião da Receita Federal, um Pilatus PC-24 (matrícula PS-RFB), ao custo de R$ 70 milhões, nacionalizado no Espírito Santo no ano passado.

Além da eficiência nas questões aduaneiras das aeronaves, eles também aproveitaram encontro para falar brevemente sobre o fato da base canina da Receita Federal ser no Estado.

O jato da Receita Federal, um Pilatus PC-24, foi nacionalizado no Espírito Santo em 2025 Crédito: Reprodução/Aeroin

"Hoje a gente vai apresentar a nova operação de aviação executiva, que vai acontecer aqui em Vitória e também falamos um pouco sobre o centro de K-9, o Centro Nacional de Cães de Faro", destacou a delegada.

Em 2021, de Marco ganhou ainda mais notoriedade do público após impedir a entrada de joias milionárias não declaradas em comitiva do governo Bolsonaro. Na ocasião, em outubro daquele ano, um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, teve um pacote retido ao chegar de viagem oficial à Arábia Saudita.

Os fiscais encontraram na bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro joias avaliadas em R$ 16 milhões que, segundo o ministro, eram destinadas para a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

E a oitava temporada?

Para quem gosta de acompanhar o trabalho de Mario de Marco, Paulo Angelito e os demais agentes, resta agora a incerteza sobre a continuidade da série. A empresa produtora explicou recentemente que as gravações foram interrompidas devido a uma proibição por parte da Polícia Federal.

A continuidade da série "Aeroporto: Área restrita" não está garantida após a proibição das gravações pela Polícia Federal Crédito: Divulgação/HBO

A PF destacou que as filmagens trazem riscos à segurança das operações e dos passageiros abordados. Segundo a nota, as áreas restritas dos aeroportos são classificadas como "zonas prioritárias de risco, sujeitas a rigorosos controles de acesso". Desta forma não se enquadram "atividades de entretenimento ou produção audiovisual" dentro delas.

Mundialmente reconhecida e com gravações em teminais com grande fluxo de passageiros, no Brasil os episódios se passam aeroportos internacionais como Guarulhos (SP) e Galeão (RJ), os dois principais em movimentação de pessoas.

Enquanto não há uma definição, os fãs terão de se contentar em rever as temporadas antigas ou torcer pelas aparições inesperadas das "estrelas", seja em Vitória ou em qualquer outra cidade brasileira.

