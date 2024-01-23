O novo jato executivo do cantor sertanejo Gusttavo Lima fez uma escala especial no Aeroporto de Vitória Crédito: Marlon Caetano Leite

A escala movimentada de shows pelo Brasil não impediu que o Espírito Santo voltasse a ser parte importante da rotina do cantor Gusttavo Lima , mesmo que o artista não estivesse presente no Estado.

O "Embaixador", como é conhecido o sertanejo no meio musical e pelos fãs, enviou o novo jato, modelo Gulfstream G550, ao ES. O Estado foi o local escolhido para a regularização da aeronave junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda sem a nova aquisição, o astro esteve há menos de um mês, em Guarapari, onde realizou uma apresentação

Por vir do exterior, o jato executivo precisa passar por uma vistoria e homologar a nova matrícula, uma espécie de "nacionalização". A nova aquisição do Embaixador deixa de ostentar o prefixo N282Q (oriunda dos EUA) e vai passar a ser identificado como PS-GSG.

Novo jato de Gusttavo Lima faz "escala especial" no Aeroporto de Vitória

De acordo com o portal Aeroin, o jato executivo chegou a Goiânia (GO) no último sábado (20). Na segunda-feira (22), segundo fonte consultada por A Gazeta, o avião pousou no Aeroporto de Vitória e a previsão é que saísse do ES ainda nesta terça-feira (23) após os trâmites burocráticos. A aeronave é avaliada em 15 milhões de dólares, o equivalente a R$ 73 milhões. O jato foi fabricado no ano de 2005.

O jato chegou em Vitória para passar pela vistoria técnica inicial, transferindo a titularidade para o nome da empresa Balada Eventos, pertencente ao cantor. Após a transferência, a aeronave estará liberada para voar.

Ficha técnica

Gulfstream G550

Envergadura da asa: 28,5 metros



28,5 metros Comprimento: 29,38 metros



29,38 metros Tripulação: 2



2 Passageiros: até 14



até 14 Alcance máximo: 12.501 km



12.501 km Velocidade máxima: 903 km/h



903 km/h Motores: 2x Rolls Royce BR 710-C4-11



2x Rolls Royce BR 710-C4-11 País de origem: EUA

EUA Fabricante: Gulfstream Aerospace

A matrícula é o primeiro registro de uma aeronave no Brasil e consiste na identificação. Por isso, ela é individualizada, transcrevendo o nome do fabricante, modelo, número de série e respectiva marca a ela atribuída. De acordo com o Governo Federal, o pedido de matrícula tem custo variado entre R$ 400 e 3 mil reais.

Em outras postagens, Gusttavo Lima aparece viajando pelo Brasil em outros aviões que possui Crédito: Reprodução | Instagram @gusttavolima

Cada país tem o próprio modelo de matrícula. Aeronaves do Chile e dos Estados Unidos, por exemplo, podem ser diferenciadas pelo prefixo. E no Brasil não é diferente. Os prefixos que identificam aeronaves privadas e comerciais no Brasil são: PT, PR, PP, PS, PU e PH. Segundo o Governo Federal, uma aeronave só pode estar matriculada em um país por vez, por isso a necessidade da transferência, similar ao que seria o emplacamento para os veículos.

Matrícula especial

Em consulta feita no Registro Aeronáutico Brasileiro da Anac, a matrícula PS-GSG ainda não consta no sistema, mas já existe a reserva feita. A escolha pelas três letras finais não foram aleatórias. GSG são as iniciais de Gusttavo, Samuel e Gabriel – pai e filhos, respectivamente.

Além do novo avião, o Embaixador possui outras aeronaves registradas: Cessna 680 (PR-FOR), um Cessna 560 XLS (PR-TEN), um helicóptero Eurocopter EC-130 (PT-SBH) e um Bombardier BD-700 (PR-OOF).

Recentemente, o astro sertanejo avaliou adquirir um Boeing 737-700 BBJ, com valor próximo dos 40 milhões de dólares, cerca de R$ 200 milhões. Caso a compra se concretizasse, Gusttavo Lima seria proprietário do maior avião particular do Brasil, ao lado da família Safra, que possui o mesmo modelo.

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