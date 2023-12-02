Férias fora do ES: os destinos mais procurados pelos capixabas no verão

Aviões no Aeroporto de Vitória: estimativa é operar um total de 5.729 voos na alta temproada Crédito: Bruno Lopes

O verão está se aproximando e, para curtir os dias ensolarados e mais longos, muitos capixabas gostam de tirar férias nesta época e já escolheram o roteiro para o período de dezembro até fevereiro de 2024. Na alta temporada, o Aeroporto de Vitória espera operar um total de 5.729 voos nos três meses de maior movimento.

E aonde os capixabas vão curtir as férias? Segundo informações das companhias aéreas, os destinos mais procurados nesse período são: Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR), no Brasil. A lista inclui até a cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo a Zurich Airport Brasil, que administra o Aeroporto de Vitória, os destinos mais procurados dos passageiros que saem de Vitória nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro incluem, ainda, Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Confins (BH) e Viracopos (Campinas), exatamente nesta ordem.

Já a Latam aponta que, nesta alta temporada, os capixabas vão embarcar, principalmente, para Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba. A companhia aérea complementa que sempre avalia a possibilidade de novas rotas, conforme a demanda potencial de cada operação e o seu planejamento de malha aérea.

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, afirma que os destinos mais procurados pelos capixabas para a alta temporada, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, em ordem alfabética, são: Maceió (AL), Orlando, Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Por conta da alta demanda no período, a Azul terá, em média, cinco voos diários de Vitória (ES) para Belo Horizonte (MG), três para Campinas (SP) e um para Recife (PE). "Importante destacar também que, a partir de 4 de dezembro, a Azul inicia os voos entre Linhares (ES) e Belo Horizonte", disse a companhia.

Preços

Quem ainda não garantiu uma viagem no período de férias deve preparar o bolso. Uma pesquisa realizada pela reportagem no início de dezembro apontou que passagens para os destinos mais procurados saem de R$ 1.362 a R$ 3.700, por pessoa.

A pesquisa foi realizada em viagem do dia 5 de janeiro até o dia 7 de janeiro. Pela Gol, a viagem de Vitória para o Rio de Janeiro (Santos Dumont) sai a R$ 3.500 e para São Paulo R$ 3.600. No site da Latam, nas mesmas datas, a rota até Porto Alegre sai a R$ 1.947. Com destino ao Rio de Janeiro, a viagem custa R$ 1.362 e, para Curitiba, sai a R$ 1.777.