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Mais voos

Aeroporto de Vitória ganha novas rotas para Brasília e Porto Seguro

Gol vai oferecer mais dois voos saindo do aeroporto da Capital do Espírito Santo, totalizando seis rotas; previsão é aumentar em 18% as operações no verão
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 nov 2023 às 18:27

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 18:27

Aeroporto
Para o período de férias, a Gol vai adicionar novas frequências de voos para Salvador e São Paulo Crédito: Carlos Alberto Silva
O aeroporto de Vitória ganhou neste final de ano duas novas rotas: Brasília, no Distrito Federal, e Porto Seguro, na Bahia. Os novos voos são diretos e oferecidos pela Gol, que agora opera seis rotas na capital do Espírito Santo. A companhia já oferecia voos para Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.
A nova rota da Gol, de Vitória para Brasília, entrou em operação no dia 29 de outubro, enquanto a operação a Porto Seguro se iniciou em 4 de novembro, ambas com voos diretos.
Segundo a Gol, a operação para Brasília atende não só à demanda local de viajantes a negócios ou lazer, mas também permite acesso mais fácil a diversos destinos nacionais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como Cuiabá, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Belém, Marabá, Palmas, Recife, Fortaleza, entre outros.
Ainda é possível voar entre Vitória e Flórida, nos Estados Unidos, com uma única parada em Brasília através dos voos da Gol que partem do Distrito Federal para Miami e Orlando, sem escalas. Até 14 de dezembro, o voo de Vitória a Brasília sai diariamente, exceto às terças, às 18h10. O voo de Brasília a Vitória sai às 9h20. De 15 de dezembro a 18 de fevereiro, a rota passa a ser diária. A partir do dia 19 de fevereiro terá saídas de domingo a sexta-feira.
Aeroporto de Vitória ganha novas rotas para Brasília e Porto Seguro
Já Porto Seguro permite acesso fácil a diferentes localidades do litoral sul baiano: Arraial d’Ajuda, Praia do Espelho, Santa Cruz de Cabrália, Trancoso, Caraíva, entre outras. Nessa rota, a Gol disponibiliza um voo semanal direto de ida e volta aos sábados. O voo até Porto Seguro sai às 11h30. E o trecho Porto Seguro-Vitória decola às 17h30, com cerca de uma hora de duração.

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Aumento de oferta no verão

Nas proximidades do verão, a Gol anunciou ainda o aumento de 18% da oferta de voos em Vitória em janeiro de 2024, em comparação a outubro de 2023. Para o período de férias, serão adicionadas novas frequências de voos para Salvador e São Paulo, ampliando o acesso de turistas para o Espírito Santo, bem como promovendo mais assentos aos residentes no Estado em suas viagens de lazer no verão.
“Com o aumento da oferta em Vitória, a Gol colabora com maior volume de turistas visitando as belezas naturais capixabas, conhecendo suas famosas praias e regiões de serras e montanhas, bem como facilita o deslocamento de clientes que precisam viajar com segurança e rapidez a negócios para todas as regiões do país, fortalecendo a robusta economia do Estado”, afirma Bruno Balan, gerente de planejamento estratégico de malha aérea da Gol.

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