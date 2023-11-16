Comércio da Glória, Vila Velha: funcionamento em feriado segue convenção coletiva Crédito: Ricardo Medeiros

Rodrigo Rocha, presidente da entidade, disse que pelas regras atuais estabelecidas na última convenção coletiva, que vale até outubro de 2025, ficou acordado que os trabalhadores do comércio em geral e supermercados, por exemplo, não trabalham em três feriados no ano: 25 de dezembro ( Natal ), 1º de janeiro (Ano Novo) e 1º de maio (Dia do Trabalhador). Questionado se o sindicato pretende aumentar a lista de feriados sem trabalho, ele afirmou que isso não deve ser alterado.

"O acordo atual atende empresas e empregados. E ao trabalhar em outros feriados durante o ano, o trabalhador chega a ter 20% a mais na renda. Então, isso acaba sendo um ganho importante", destaca.

Com a atividade em feriados, Rodrigo Rocha pontua que a empresa terá que pagar em dobro as horas trabalhadas, além de ser obrigada a fornecer alimentação e vale-transporte.

Your browser does not support the audio element. Domingos e feriados aumentam renda em até 20% no comércio do ES

Segundo ele, o novo entendimento do Ministério do Trabalho já é praticado há anos pela direção do sindicato, tanto em tratativas com a Federação do Comércio quanto em negociações municipais específicas com representantes de entidades do comércio local, uma vez que o trabalho em feriados não está autorizado em todo o Estado.

Sobre os domingos, Rodrigo Rocha explica que a mudança na portaria estabelece que o funcionamento volte a ser de prerrogativa do município, visto que as administrações municipais estabelecem no seu Código de Posturas que tipos de atividades podem funcionar nesses dias. De qualquer forma, ressalta o presidente do sindicato, também não muda a obrigatoriedade de uma folga a cada três domingos trabalhados.

Mesmo que no Espírito Santo não haja uma grande mudança, o dirigente sindical comemora a decisão Ministério do Trabalho. “A publicação da portaria pelo governo federal atual devolveu o poder de decisão aos comerciários de todo o país. Apenas eles estão autorizados a optar se querem ou não trabalhar nesses dias e não mais os patrões”, afirma.

Atividades que vão precisar de acordo coletivo para trabalho aos feriados:

varejistas de peixe



varejistas de carnes frescas e caça



varejistas de frutas e verduras



varejistas de aves e ovos



varejistas de produtos farmacêuticos (farmácias, inclusive manipulação de receituário)



comércio de artigos regionais nas estâncias hidrominerais



comércio em portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias



comércio em hotéis



comércio em geral



atacadistas e distribuidores de produtos industrializados



revendedores de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares



comércio varejista em geral



O que dizem as entidades patronais

A Fecomércio/ES informa que manifesta seu entendimento de que o Ministério do Trabalho, de forma excessiva em sua prerrogativa, deixou de considerar que várias das atividades de comércio são essenciais, por serem de interesse público. "Ao nosso sentir, a norma viola ainda as garantias de livre mercado disposta na Lei 13.874/2019, gerando retrocesso ao comprometer o pleno exercício das atividades econômicas, em um momento em que o país clamada pela forte retomada da sua economia."

A Convenção Coletiva de Trabalho pactuada pela Fecomércio/ES e seus Sindicatos Filiados com o Sindicomerciários, para o período 2023/2025, autoriza o trabalho do comércio em geral, nos feriados estaduais, municipais e federais, inclusive em dias de eleições. Excepcionalmente, é proibido o labor nos feriados de 25/12/2023, 1º de janeiro e 1º de maio de 2024.

"Há de se considerar ainda que diversas atividades do segmento são consideradas essenciais, sem contar que a medida poderá gerar um clima de insegurança jurídica, produzindo efeitos negativos em futuras negociações coletivas de trabalho", avalia a entidade.

Já a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informa que o funcionamento dos estabelecimentos nos feriados segue as determinações previstas na Convenção Coletiva do Trabalho (CCT). O novo documento foi assinado recentemente e traz o seguinte em sua cláusula 22ª:

“Fica autorizado o trabalho nos feriados federais, estaduais e municipais, no comércio em geral, em todo o Estado do Espírito Santo, à exceção dos feriados de 25 de dezembro de 2023, 1° de janeiro e 1° de maio de 2024, nos quais, em hipótese alguma, poderá ser exigido labor dos empregados."

Já o funcionamento dos supermercados aos domingos é autorizado pela Lei Federal 10.101/2000. No entanto, para esses casos, deve ser observada a existência de legislação municipal a respeito, autorizando ou não a abertura das lojas.