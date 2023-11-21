Águia Branca cria rota de ônibus para Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo

Frota da Águia Branca: o trecho de Vitória à Região dos Lagos será feita em ônibus semileito Crédito: Divulgação

Às vésperas do verão, Vitória passa a contar com uma linha de ônibus que vai conectar a Capital capixaba com a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A Viação Águia Branca já conta com trechos que ligam Vitória às cidades de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. As passagens custam a partir de R$ 79 para ônibus semileito.

O trajeto da viagem leva 9 horas no total e passa por Vitória, Vila Velha, Campos dos Goytacazes, Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Segundo a empresa, a expansão da operação foi autorizada em setembro, em resolução publicada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).

O trecho, que será operado por ônibus semileito, terá saídas de Vitória às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h20; e da Região dos Lagos, às terças, quintas e domingos, também às 21h20. Durante a alta temporada, entre os dias 15 de dezembro e 10 de fevereiro, as viagens serão diárias, com partidas às 21h20.

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