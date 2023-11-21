Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Litoral do Rio

Águia Branca cria rota de ônibus para Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo

Passagens para cidades da Região do Lagos, no Rio de Janeiro, já começaram a ser vendidas e custam a partir de R$ 79
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 nov 2023 às 14:23

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 14:23

Frota da Águia Branca
Frota da Águia Branca: o trecho de Vitória à Região dos Lagos será feita em ônibus semileito Crédito: Divulgação
Às vésperas do verão, Vitória passa a contar com uma linha de ônibus que vai conectar a Capital capixaba com a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A Viação Águia Branca já conta com trechos que ligam Vitória às cidades de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. As passagens custam a partir de R$ 79 para ônibus semileito.
O trajeto da viagem leva 9 horas no total e passa por Vitória, Vila Velha, Campos dos Goytacazes, Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Segundo a empresa, a expansão da operação foi autorizada em setembro, em resolução publicada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).

Veja Também

Águia Branca vai lançar nova plataforma de vendas de passagens de ônibus

O trecho, que será operado por ônibus semileito, terá saídas de Vitória às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h20; e da Região dos Lagos, às terças, quintas e domingos, também às 21h20. Durante a alta temporada, entre os dias 15 de dezembro e 10 de fevereiro, as viagens serão diárias, com partidas às 21h20.
Águia Branca cria rota de ônibus para Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo
As passagens custam a partir de R$ 79 e estão disponíveis para compra em todos os canais de vendas da empresa, que incluem o aplicativo da Viação Águia Branca, o site, agências físicas e o Zap Passagens, sistema de venda via WhatsApp, pelo qual o cliente conta com a ajuda de um atendente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ônibus Rio de Janeiro Águia Branca Grupo Águia Branca Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados