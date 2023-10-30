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Pedra Azul Summit

Águia Branca vai lançar nova plataforma de vendas de passagens de ônibus

Presidente do Grupo, Kaumer Chieppe anunciou, ainda, sociedade aprovada pelo Cade durante painel no evento da Rede Gazeta que reuniu líderes empresariais e políticos do ES

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 18:02

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 out 2023 às 18:02
Kaumer Chieppe no painel de abertura do Pedra Azul Summit 2023
Kaumer Chieppe no painel de abertura do Pedra Azul Summit 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Grupo Águia Branca vai lançar uma plataforma de venda de passagens on-line para ônibus regulares. A nova operação vai receber o nome BusCo, a partir de uma sociedade firmada com o Grupo JCA, da empresa de ônibus 1001/Cometa/Catarinense, que opera em outros Estados.
A sociedade foi levada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e já aprovada. Agora, a empresa vai atuar para colocar em breve a plataforma de vendas de passagens rodoviárias no ar.
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A informação foi passada pelo presidente do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, durante o painel de abertura do Pedra Azul Summit 2023, encontro de lideranças empresariais e políticas, promovido pela Rede Gazeta no último fim de semana.
"É uma plataforma de vendas de passagens de ônibus de empresas regulares, obviamente da Águia Branca e 1001, e outras também, que vamos trazer com toda segurança e qualidade", destacou.
LEIA MAIS: CEOs revelam segredos para atrair negócios
O vice-presidente da Divisão de Passageiros do Grupo, Renan Chieppe, destacou que a iniciativa tem o olhar para os novos hábitos do consumidor do ônibus de média e longa distância. 
"O projeto vai além da transformação digital, passando também por novos produtos que atendam aos desejos de consumo dos nossos clientes"
Renan Chieppe - vice-presidente da Divisão de Passageiros do grupo Águia Branca
A nova empresa está dentro das iniciativas de inovação do grupo, que já conta com negócios como o V1, de motoristas por aplicativo, e o GoDrive, de carro por assinatura. 

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