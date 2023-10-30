Águia Branca vai lançar nova plataforma de vendas de passagens de ônibus

Kaumer Chieppe no painel de abertura do Pedra Azul Summit 2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Grupo Águia Branca vai lançar uma plataforma de venda de passagens on-line para ônibus regulares. A nova operação vai receber o nome BusCo, a partir de uma sociedade firmada com o Grupo JCA, da empresa de ônibus 1001/Cometa/Catarinense, que opera em outros Estados.

A sociedade foi levada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e já aprovada. Agora, a empresa vai atuar para colocar em breve a plataforma de vendas de passagens rodoviárias no ar.

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A informação foi passada pelo presidente do Grupo Águia Branca , Kaumer Chieppe, durante o painel de abertura do Pedra Azul Summit 2023 , encontro de lideranças empresariais e políticas, promovido pela Rede Gazeta no último fim de semana.

"É uma plataforma de vendas de passagens de ônibus de empresas regulares, obviamente da Águia Branca e 1001, e outras também, que vamos trazer com toda segurança e qualidade", destacou.

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O vice-presidente da Divisão de Passageiros do Grupo, Renan Chieppe, destacou que a iniciativa tem o olhar para os novos hábitos do consumidor do ônibus de média e longa distância.

"O projeto vai além da transformação digital, passando também por novos produtos que atendam aos desejos de consumo dos nossos clientes" Renan Chieppe - vice-presidente da Divisão de Passageiros do grupo Águia Branca