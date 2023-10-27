'Bombas fiscais vão inviabilizar déficit zero em 2024', analisa Camarotti

Gerson Camarotti participou do painel Panorama Político 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

A declaração do presidente Lula sobre o país dificilmente atingir a meta fiscal em 2024 é vista com preocupação pelo jornalista e comentarista político da GloboNews Gerson Camarotti, que participou nesta sexta-feira (27) do painel ‘Panorama político 2024’, no Pedra Azul Summit, realizado pela Rede Gazeta.

“Lula já tem descartado a necessidade de se fazer um esforço fiscal. Você tem bombas fiscais sendo aprovadas e um movimento para aumentar gastos que vão inviabilizar o cenário de déficit zero no próximo ano”, analisa Camarotti.

LEIA MAIS: CEOs revelam segredos do ES para atrair novos negócios

A fala do presidente, no café da manhã com jornalistas, nesta sexta (27) em Brasília acabou repercutindo mal no mercado financeiro, que viu uma possibilidade de aumento dos gastos públicos e, consequentemente, inflação.

Por causa da declaração, o Ibovespa, da B3, despencou, fechando com retração de 1,47%

Camarotti avalia que divergências dentro do governo têm provocado instabilidades. Segundo ele, a linha desenvolvimentista quer aumentar os gastos. Já quem briga pela meta fiscal acredita que ampliar as despesas traz resultados imediatos, mas não impacta nas eleições de 2026.

“Se o governo estiver bem avaliado, vai ter uma boa votação. Só não pode anabolizar a economia e isso ter reflexo negativo para o país como um todo.”

Outro problema enfrentado pelo atual Executivo é a base pequena no Congresso, o que o leva a fazer minirreformas ministeriais para conseguir avançar na aprovação dos projetos.

“Como ter governabilidade com tantos interesses? O governo já fez alianças com o MDB, PSDB e ao mesmo tempo tentou atrair o União Brasil. Quer ainda incluir o PP e o Republicanos”, explica.

Abertura do Pedra Azul Summit 2023

Camarotti analisa trajetória dos últimos 20 anos

No painel conduzido pela colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves, Camarotti ainda analisou a trajetória econômica do Brasil nos últimos 20 anos.

Ele destacou que o ano de 2002 foi fundamental para a economia brasileira. Na época, o país enfrentava um cenário de risco fiscal elevado, com a possibilidade de uma crise financeira.

Para evitar esse cenário, o então presidente Fernando Henrique Cardoso convocou os principais candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e Anthony Garotinho, para um acordo, que previa que os candidatos assumissem o compromisso de manter a responsabilidade fiscal e de reduzir o déficit público.

Lula, que venceu as eleições, cumpriu o acordo e, no início de seu governo, conseguiu reduzir o déficit primário.

Ainda de acordo com Camarotti, a economia brasileira prosperou no governo Lula, com o crescimento do PIB, a redução da pobreza e a queda da inflação. No entanto, o comentarista ressaltou que a expansão do crédito e do consumo levou a um aumento do endividamento público.

A crise financeira mundial de 2008/2009 provocou uma nova recessão no Brasil. Para enfrentar a crise, o governo Lula aumentou os gastos públicos e implementou medidas de estímulo à economia. Essas medidas foram bem-sucedidas e o país retomou o crescimento econômico.

No governo Dilma Rousseff, que assumiu em 2011, a economia continuou a crescer. No entanto, a inflação começou a aumentar, pressionada pelo reajuste dos preços dos alimentos e da energia.

Para controlar a inflação, o governo Dilma adotou medidas intervencionistas, como o controle dos preços da Petrobras. Essas medidas não foram eficazes e a inflação continuou a aumentar.

Em 2014, o governo Dilma foi reeleito com a promessa de retomar o crescimento econômico e reduzir a inflação. No entanto, a economia brasileira entrou em uma nova recessão e a inflação continuou a aumentar.

Em 2016, Dilma foi afastada da Presidência por impeachment. O governo de Michel Temer implementou o teto de gastos, uma medida que limitou o crescimento das despesas e ajudou a reduzir o déficit público e a inflação.

No governo Jair Bolsonaro, que assumiu em 2019, a economia brasileira voltou a crescer. No entanto, nessa gestão também aumentaram os gastos públicos, principalmente com o Auxílio Brasil e com a PEC Kamikaze.