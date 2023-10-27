A força dos evangélicos neopentecostais no ES

O cientista político João Gualberto disse, durante o Pedra Azul Summit 2023
, que um dos desafios da sociedade, particularmente dos empresários, é compreender a mudança social importante que vem ocorrendo no Espírito Santo, com destaque para a ascensão do segmento evangélico neopentecostal.
“O Espírito Santo já é o Estado mais evangélico do país, embora o Censo do IBGE ainda não tenha divulgado esse dado específico. E a predominância aqui não são os evangélicos históricos, como os luteranos e os presbiterianos. No Estado, o predomínio é o das igrejas neopentecostais.”
Segundo o professor, esses setores trabalham com a ideia de prosperidade e de empreendedorismo, não priorizam os programas sociais do governo e estão muito preocupados com a corrupção.
“O papel dos empresários é compreender essa mudança social importante e abrir conversa com os setores mais conservadores. A inclusão desses setores sociais é um desafio”, destaca.
Gualberto sugere ações para que esses segmentos sejam contemplados na sociedade. “É preciso investir em formação de mão de obra, contemplar a elite empreendedora. É necessário se criar espaços para a juventude”, recomenda.
Os neopentecostais, por sinal, formam um dos segmentos mais fortes do bolsonarismo, segundo o cientista político. Ele afirma que o Espírito Santo é o Estado mais conservador do país, superando até unidades da federação como Santa Catarina.
“Bolsonaro venceu o segundo turno no Espírito Santo com 58% dos votos. Ele chegou a ter 70% dos votos em algumas cidades da região serrana do Estado. É um fenômeno conservador, sem dúvida. Aqui está o maior bolsão bolsonarista do Brasil”, afirma.