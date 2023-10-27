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Leonel Ximenes

A força dos evangélicos neopentecostais no ES

Cientista político afirma que o Espírito Santo está passando por uma mudança social importante, com destaque para a ascensão dos segmentos mais conservadores

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:17

Públicado em 

27 out 2023 às 17:17
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

João Gualberto (em pé) participou do Painel Panorama Político ao lado dos jornalistas Gerson Camarotti e Letícia Gonçalves
João Gualberto (em pé) participou do Painel Panorama Político ao lado dos jornalistas Gerson Camarotti e Letícia Gonçalves Crédito: Carlos Alberto Silva
O cientista político João Gualberto disse, durante o Pedra Azul Summit 2023, que um dos desafios da sociedade, particularmente dos empresários, é compreender a mudança social importante que vem ocorrendo no Espírito Santo, com destaque para a ascensão do segmento evangélico neopentecostal.
“O Espírito Santo já é o Estado mais evangélico do país, embora o Censo do IBGE ainda não tenha divulgado esse dado específico. E a predominância aqui não são os evangélicos históricos, como os luteranos e os presbiterianos. No Estado, o predomínio é o das igrejas neopentecostais.”
Segundo o professor, esses setores trabalham com a ideia de prosperidade e de empreendedorismo, não priorizam os programas sociais do governo e estão muito preocupados com a corrupção.

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“O papel dos empresários é compreender essa mudança social importante e abrir conversa com os setores mais conservadores. A inclusão desses setores sociais é um desafio”, destaca.
Gualberto sugere ações para que esses segmentos sejam contemplados na sociedade. “É preciso investir em formação de mão de obra, contemplar a elite empreendedora. É necessário se criar espaços para a juventude”, recomenda.
Os neopentecostais, por sinal, formam um dos segmentos mais fortes do bolsonarismo, segundo o cientista político. Ele afirma que o Espírito Santo é o Estado mais conservador do país, superando até unidades da federação como Santa Catarina.

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“Bolsonaro venceu o segundo turno no Espírito Santo com 58% dos votos. Ele chegou a ter 70% dos votos em algumas cidades da região serrana do Estado. É um fenômeno conservador, sem dúvida. Aqui está o maior bolsão bolsonarista do Brasil”, afirma.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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