A força dos evangélicos neopentecostais no ES

João Gualberto (em pé) participou do Painel Panorama Político ao lado dos jornalistas Gerson Camarotti e Letícia Gonçalves Crédito: Carlos Alberto Silva

O cientista político João Gualberto disse, durante o Pedra Azul Summit 2023 , que um dos desafios da sociedade, particularmente dos empresários, é compreender a mudança social importante que vem ocorrendo no Espírito Santo, com destaque para a ascensão do segmento evangélico neopentecostal.

“O Espírito Santo já é o Estado mais evangélico do país, embora o Censo do IBGE ainda não tenha divulgado esse dado específico. E a predominância aqui não são os evangélicos históricos, como os luteranos e os presbiterianos. No Estado, o predomínio é o das igrejas neopentecostais.”

Segundo o professor, esses setores trabalham com a ideia de prosperidade e de empreendedorismo, não priorizam os programas sociais do governo e estão muito preocupados com a corrupção.

“O papel dos empresários é compreender essa mudança social importante e abrir conversa com os setores mais conservadores. A inclusão desses setores sociais é um desafio”, destaca.

Gualberto sugere ações para que esses segmentos sejam contemplados na sociedade. “É preciso investir em formação de mão de obra, contemplar a elite empreendedora. É necessário se criar espaços para a juventude”, recomenda.

Os neopentecostais, por sinal, formam um dos segmentos mais fortes do bolsonarismo, segundo o cientista político. Ele afirma que o Espírito Santo é o Estado mais conservador do país, superando até unidades da federação como Santa Catarina.