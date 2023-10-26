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Encontro de líderes

Pedra Azul Summit discute desafios da economia e da política para 2024

Evento promovido pela Rede Gazeta reúne empresários e gestores públicos para discutir desafios de 2024. Programação começa na próxima sexta-feira (27)
WANESSA EUSTACHIO

WANESSA EUSTACHIO

Publicado em 

26 out 2023 às 10:22

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 10:22

Pelo 18º ano consecutivo, a Rede Gazeta vai reunir os principais líderes empresariais e políticos do Espírito Santo para discutir uma agenda de futuro. O Pedra Azul Summit começa na próxima sexta-feira (27), com programação que se estende até a noite de sábado (28). Como plano de fundo, as transformações econômicas e desafios postos para 2024, ano de eleições municipais.
Os trabalhos serão apresentados pelos jornalistas Mário Bonella e Fabíola de Paula, apresentadores do “Bom Dia ES”. A programação começa com o Painel “Insights para o futuro: oportunidades, desafios e liderança”, com a participação do CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira, o CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, e do presidente do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe.
O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destaca uma das principais características do Pedra Azul Summit, que é a de contribuir para a formulação de agendas estratégicas no Estado. “É um compromisso anual que a Rede Gazeta tem com o planejamento de ações no Espírito Santo, criando um ambiente favorável ao diálogo, às conexões e a troca de diferentes pontos de vista, mas sempre com uma agenda propositiva”, destaca.
Pedra Azul Summit com Abdo Filho, Kaumer Chieppe, Ricardo Botelho e Jorge Luiz Roberto de Oliveira
Pedra Azul Summit com Abdo Filho, Kaumer Chieppe, Ricardo Botelho e Jorge Luiz Roberto de Oliveira Crédito: Carlos Alberto Silva

O que vem por aí

O cenário político do próximo ano é tema central do painel “Panorama Político 2024”, com a participação do cientista político João Gualberto Vasconcellos, do comentarista Gerson Camarotti, da GloboNews, e da colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Os três vão conversar sobre a sucessão municipal e os efeitos que ela poderá produzir para 2026, quando o Palácio Anchieta e o Palácio do Planalto serão disputados em novo pleito geral.
Em seguida tem a tradicional realização do programa “Fim de Expediente”, da Rede CBN, que este ano conta com a participação de Renata Ceribeli, repórter da TV Globo, que fará companhia ao time composto por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina em um bate-papo superespecial para celebrar os 50 anos do “Fantástico”. Neste dia, a atração musical fica por conta do músico capixaba Amaro Lima.

Economia, sustentabilidade e reforma tributária em foco

Já no sábado (28), a programação tem início pela manhã com os debates que giram em torno do tema economia, com a presença dos economistas Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset; e Ana Paula Vescovi, diretora de Macroeconomia do banco Santander; com a mediação de Teco Medina.
Em seguida, os desafios e oportunidades de sustentabilidade será pauta do painel composto por Marcello Britto, agroambientalista e coordenador da Academia Global do Agronegócio/FDC; e Natália Renteria, head of policy na Biomas; com mediação de Paulo Hartung, ex-governador do Estado.
O último painel do evento traz um assunto quente em debate no país, que é a Reforma Tributária, onde será abordado “Impactos da simplificação tributária na competitividade e no desenvolvimento regional”, com o Secretário Extraordinário da Reforma Tributária Bernardo Appy, tendo como mediador o colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho.
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fecha esta edição do evento com a palestra de encerramento com o tema: “Espírito Santo: oportunidades e desafios”. Por fim, haverá um almoço para os convidados com a atração musical nacional da cantora Maria Rita.

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