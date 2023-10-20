'Brasil está em patamar diferenciado na descarbonização', diz especialista

Acho que os Estados estão se movimentando bastante. Acredito que um estabelecimento de políticas estaduais em relação ao clima, a facilitação da chegada de empresas que queiram cuidar dessa área florestal, que queiram valorizar a economia da floresta… Hoje em dia, a gente fala do capital natural… Então, todas as empresas que queiram explorar esse capital natural a favor do clima, serem bem recebidas, sentirem que o governo está ao lado delas para conseguir se solidificar. Acho que isso tudo são passos importantes, que muitos Estados já estão dando. E é mais imediato, sabe? A gente sabe que chegar até a terra, chegar até o chão, botar um projeto de pé é o que vai trazer diferença dos projetos pilotos. Então, os Estados que estão favorecendo, que estão recebendo bem essas empresas, já dão um passo a mais em relação a essa economia florestal, além do que, é claro, tem toda a parte de descarbonização das empresas dos Estados também, que vão estar ligadas a essa regulação nascente.