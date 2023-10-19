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Meio Ambiente

Estudantes capixabas vão ajudar a plantar 20 milhões de árvores no ES

Além de promover o plantio em áreas determinadas pelos municípios, a iniciativa visa conscientizar as gerações mais jovens sobre a importância das florestas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2023 às 17:28

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 17:28

Com a perspectiva de preservar, conservar e restaurar biomas brasileiros, estudantes do Estado vão participar de um projeto para plantar 20 milhões de árvores no Espírito Santo
Na fase inicial do programa, estudantes de escolas públicas e privadas, dos ensinos fundamental e médio, desempenharão um papel fundamental no plantio das árvores. A supervisão do projeto será realizada pelas Secretarias de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Educação. Além de promover o plantio em áreas determinadas pelos municípios, a iniciativa visa conscientizar as gerações mais jovens sobre a importância das florestas.
 Denominado "Mutirão das Árvores", o projeto não apenas disponibilizará mudas, mas também manuais para orientar o processo, desde a coleta de sementes até o plantio. A iniciativa é resultado de uma parceria do governo capixaba com a Fundação Pitágoras e foi anunciada nesta quinta-feira (19) pelo governador Renato Casagrande (PSB), em solenidade no Palácio Anchieta. 
“Temos que unir todos os programas e plataformas de plantio de árvores em um único lugar para fortalecer esse tema. Iremos apresentar o mutirão amanhã (20) aos meus colegas governadores no Consórcio de Integração Sul e Sudeste para que cada Estado possa fazer sua parte. Temos poucos locais de produção de mudas nativas em nosso Estado e precisamos incentivar esse plantio, além de integrar essa tarefa de plantio de mudas no âmbito das escolas”, afirmou, durante o evento.
Governo anuncia plantio de 20 milhões de árvores em todo o Espírito Santo
O "Mutirão das Árvores" disponibiliza mudas de plantas Crédito: Governo do ES/ Divulgação
A meta do programa é plantar um bilhão de árvores em todo o Brasil até 2033, e o Espírito Santo sediou o lançamento desse movimento, segundo o governo do Estado, devido ao seu destaque nas questões ambientais no país.
“É preciso envolver os municípios, escolas, professores, diretores e toda a comunidade escolar nessa ação. Somente na floresta, com o plantio de árvores, que conseguiremos preservar a biodiversidade e o solo, além de produzir água. Queremos plantar 20 milhões de mudas no Espírito Santo e iniciaremos hoje com essas 500 que estão aqui no Salão São Tiago. Quem está aqui levará uma muda para casa e ajudará neste início de programa”, acrescentou Casagrande.
O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, ressaltou o papel pioneiro do Espírito Santo na ação, unindo educação e meio ambiente para promover a conscientização e o cuidado com os biomas.
Já o secretário estadual da Educação, Vitor de Ângelo, lembrou que a integração com a comunidade escolar tem papel estratégico no êxito da iniciativa. “São aproximadamente 200 mil estudantes na rede estadual e quando pensamos que eles têm ao menos dois responsáveis, passamos de meio milhão de pessoas em um Estado com quatro milhões de habitantes. Se incluirmos as redes privada e municipal, chegamos a um contingente de pessoas ainda mais significativo”, pontuou.
O evento de anúncio do projeto contou com a participação de diversas partes interessadas, incluindo professores, organizações ambientais e representantes do poder público, judiciário e setor produtivo. Além disso, o governo estadual anunciou um edital para o financiamento de construção de viveiros.
A presidente da Fundação Pitágoras, Helena Neiva, celebrou a parceria com o governo e o lançamento do "Mutirão das Árvores," que visa mobilizar toda a sociedade em prol do plantio de árvores que, em sua opinião, é um objetivo grandioso e agregador que contribuirá para a preservação e restauração ambiental.
Estudantes capixabas vão ajudar a plantar 20 milhões de árvores no ES

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