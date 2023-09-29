Desmatamento aumenta no ES, principalmente na Região Serrana

Desmatamento registrado durante a operação Mata Atlântica em Pé de 2023 Crédito: Divulgação/MPES



A Operação Mata Atlântica em Pé no Espírito Santo registrou aumento no desmatamento de florestas no Estado, principalmente na Região Serrana. No ano passado, a mesma ação havia identificado 30,85 hectares de área desmatada ilegalmente; neste ano, o número subiu para 33 hectares. Até o momento, foram emitidos, na operação de 2023, quase R$ 500 mil em multas para 35 proprietários de terras.

De 11 a 22 de setembro, período que durou a ação, equipes dos órgãos participantes fiscalizaram 108 pontos que foram identificados através de denúncias, alertas automáticos do Mapbiomas, pelo programa de imagens Brasil Mais e por fiscalizações aéreas feitas por drones e com helicóptero do Notaer.

Mais da metade dos pontos analisados (66 dos 108) ficavam em municípios da Região Serrana do Espírito Santo. Por terra, de helicóptero e com o uso de drones, as equipes conseguiram identificar as irregularidades e notificar os proprietários das terras.

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As principais infrações detectadas foram:

Parcelamento irregular de solo (quando a pessoa divide irregularmente uma propriedade, em geral para construir loteamentos ou condomínios);

Abertura de platôs (quando uma área é "nivelada" irregularmente visando a construção de casas ou prédios);



Desmatamento;

Queimadas.



Desmatamento registrado durante a operação Mata Atlântica em Pé de 2023 Crédito: Divulgação/MPES

"Aumenta o desmatamento porque a Mata Atlântica tem 70% da sua biodiversidade em área privada no Espírito Santo. Você não consegue o tempo todo fiscalizar. No que pese que hoje temos mecanismos que nos favorecem muito, que são as tecnologias via satélite. Os dados também estão aumentando porque estamos vendo mais", aponta o promotor Marcelo Lemos, do Ministério Público do Meio Ambinete, órgão que coordenou a operação.

Ele esclarece que a utilização de imagens de satélite, helicópteros e drones ajudou a identificar mais áreas degradas em pontos onde antes não era possível observar sem entrar efetivamente na propriedade.

"Como você não pode ingressar numa propriedade privada sem uma autorização judicial, a gente está observando via satélite, por isso nossos pontos estão aumentando também" Marcelo Lemos - Promotor do Ministério Público do Meio Ambinete

Ele destacou ainda a importância de conter o desmatamento na atualidade considerando o processo de emergência climática, que é especialmente mais danoso para as populações vulneráveis.

Sobre o valor das multas aplicadas neste ano — cerca de metade ano passado —, o promotor informou que os valores dependem da tipificação do crime ou da infração ambiental. Além disso, ressaltou que os dados de multa ainda são preliminares. Após a operação, os órgão ambientais devem fazer os procedimentos técnicos e administrativos, como medição da área, diagnóstico dos crimes ambientais cometidos e autuação dos infratores, o que deve gerar aumento no valor total.

Desmatamento registrado durante a operação Mata Atlântica em Pé de 2023 Crédito: Divulgação/MPES

As fiscalizações aconteceram nos municípios de:

Domingos Martins

Marechal Floriano

Afonso Claudio

Santa Maria de Jetibá

Santa Leopoldina

Santa Teresa

Linhares

São Mateus

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Ibitirama

Viana

Dores do Rio Preto

Mantenópolis

Conceição da Barra

Guaçuí

Guarapari

Nova Venécia