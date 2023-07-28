Em Santa Teresa, 6 de cada 10 processos têm relação com crimes ambientais

A promotora de Justiça Vera Murta explica que, muitas vezes, os proprietários querem construir casas e não sabem que precisam obter permissão ambiental.

“As pessoas ficam com vontade de construir, têm o desejo, mas esquecem que têm que procurar os órgãos ambientais. Elas podem ter licença, e as licenças dizem o que você pode fazer e não o que você quer fazer”, disse.

Com tantos casos, moradores dizem que estão preocupados e pensam nas consequências para o futuro. “Se perdermos isso, no futuro, não vai ter mais. As matas são tão lindas. Esse tipo de crime precisa ser combatido”, disse a dona de casa Marlene Frossard.