Em Santa Teresa, 6 de cada 10 processos têm relação com crimes ambientais

Do alto, é possível ver melhor o tamanho das áreas desmatadas da Mata Atlântica na região de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Ao todo, 60% dos processos que correm na Justiça no município estão relacionados a crimes ambientais. A principal ocorrência envolve a compra de áreas que seriam destinadas para a agricultura, mas que são utilizadas para outras finalidades.
A promotora de Justiça Vera Murta explica que, muitas vezes, os proprietários querem construir casas e não sabem que precisam obter permissão ambiental.
“As pessoas ficam com vontade de construir, têm o desejo, mas esquecem que têm que procurar os órgãos ambientais. Elas podem ter licença, e as licenças dizem o que você pode fazer e não o que você quer fazer”, disse.
Em julho deste ano, o Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) e a Polícia Ambiental realizaram uma operação para coibir crimes ambientais. Durante a ação, que também aconteceu em Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, os agentes identificaram 39 pontos de irregularidades.
Com tantos casos, moradores dizem que estão preocupados e pensam nas consequências para o futuro. “Se perdermos isso, no futuro, não vai ter mais. As matas são tão lindas. Esse tipo de crime precisa ser combatido”, disse a dona de casa Marlene Frossard.
Correção
28/07/2023 - 12:11
Na primeira versão desta reportagem, foi informado que Santa Teresa fica na Região Noroeste do Espírito Santo, quando, na verdade, fica na Região Serrana. O texto foi corrigido e atualizado.