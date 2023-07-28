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Desmatamento

Em Santa Teresa, 6 de cada 10 processos têm relação com crimes ambientais

Casos estão em andamento na Justiça; ocorrência mais comum é a que o proprietário de terra não obtém licença ambiental para o uso correto da área

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 10:37

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

28 jul 2023 às 10:37
Do alto, é possível ver melhor o tamanho das áreas desmatadas da Mata Atlântica na região de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. Ao todo, 60% dos processos que correm na Justiça no município estão relacionados a crimes ambientais. A principal ocorrência envolve a compra de áreas que seriam destinadas para a agricultura, mas que são utilizadas para outras finalidades.
A promotora de Justiça Vera Murta explica que, muitas vezes, os proprietários querem construir casas e não sabem que precisam obter permissão ambiental.
“As pessoas ficam com vontade de construir, têm o desejo, mas esquecem que têm que procurar os órgãos ambientais. Elas podem ter licença, e as licenças dizem o que você pode fazer e não o que você quer fazer”, disse.
Em julho deste ano, o Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) e a Polícia Ambiental realizaram uma operação para coibir crimes ambientais. Durante a ação, que também aconteceu em Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, os agentes identificaram 39 pontos de irregularidades.
Com tantos casos, moradores dizem que estão preocupados e pensam nas consequências para o futuro. “Se perdermos isso, no futuro, não vai ter mais. As matas são tão lindas. Esse tipo de crime precisa ser combatido”, disse a dona de casa Marlene Frossard.

Correção

28/07/2023 - 12:11
Na primeira versão desta reportagem, foi informado que Santa Teresa fica na Região Noroeste do Espírito Santo, quando, na verdade, fica na Região Serrana. O texto foi corrigido e atualizado.

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