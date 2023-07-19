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Chaves e Chiquinha

Caso raro: bezerros gêmeos e de sexos diferentes nascem em Alfredo Chaves

Animais nasceram saudáveis e já foram batizados pelo proprietário. De acordo com veterinário, a probabilidade de uma gestação gemelar de sexos diferentes é muito pequena

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 17:00

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 jul 2023 às 17:00
Nascidos há cerca de uma semana, dois bezerrinhos têm atraído a atenção de curiosos para uma propriedade no interior de Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado. "Chiquinha e Chaves", como foram apelidados, são gêmeos e de sexos diferentes, algo considerado muito raro com bovinos. 
Os "irmãos" pertencem a um produtor do distrito de Sagrada Família que prefere não se identificar. Em conversa com A Gazeta, ele afirmou que foi pego de surpresa com o nascimento dos dois, já que nunca tinha visto um caso parecido. Segundo o homem, eles e a mãe, chamada Princesa, passam bem. 
"Só descobrimos que eram gêmeos na hora. Eles nasceram à noite, e encontramos os três pela manhã. Foi uma surpresa. Nasceram normalmente, sem a nossa intervenção ou inseminação. Quando isso acontece, um dos filhotes acaba morrendo, né? Mas, não. Estão super saudáveis", afirmou.
Bezerros foram apelidados de Chiquinha e Chaves, segundo produtor
Bezerros foram batizados de Chiquinha e Chaves Crédito: Acervo Pessoal
Também de acordo com o produtor, os animais são dóceis e estão se adaptando ao dia a dia do sítio. "Temos a Princesa há uns três, quatro anos. Ela é nova. Já deu umas duas crias antes, mas nunca algo como isso", disse. 

Excepcionalidade

O médico veterinário Gabriel Cuzzuol, especialista em reprodução bovina, explicou que a probabilidade de uma gestação gemelar de sexos diferentes é muito pequena e se aproxima de 1% – ou até menos.
Segundo ele, apesar de não representar muitos riscos à saúde, desse fenômeno pode surgir uma anomalia específica dos bovinos, o freemartinismo, quando os animais nascem estéreis.
Princesa e os filhotes dias após nascimento dos bezerros
Princesa e os filhotes, Chaves e Chiquinha, dias após nascimento dos bezerros Crédito: Acervo Pessoal
"Isso significa que a fêmea terá características masculinizadas, portanto, será estéril. E já nos machos a ocorrência de esterilidade é bem menor. Normalmente é detectado no interior do útero, pois ocorre anastomose vasculares, que é a união da circulação de um feto com a do outro", detalhou. 
"[A gestação gemelar] pode afetar o ciclo reprodutivo da mãe, e consequentemente irá afetar o bolso do pecuarista. Se for um animal de produção leiteira, será necessário ofertar leite para um filhote a mais. Além disso, podem levar tanto a vaca como os bezerros a terem complicações, assim colocando suas vidas em risco"
Gabriel Cuzzuol - Médico veterinário

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