Caso raro: bezerros gêmeos e de sexos diferentes nascem em Alfredo Chaves

Nascidos há cerca de uma semana, dois bezerrinhos têm atraído a atenção de curiosos para uma propriedade no interior de Alfredo Chaves , na região Serrana do Estado. "Chiquinha e Chaves", como foram apelidados, são gêmeos e de sexos diferentes, algo considerado muito raro com bovinos.

Os "irmãos" pertencem a um produtor do distrito de Sagrada Família que prefere não se identificar. Em conversa com A Gazeta, ele afirmou que foi pego de surpresa com o nascimento dos dois, já que nunca tinha visto um caso parecido. Segundo o homem, eles e a mãe, chamada Princesa, passam bem.

"Só descobrimos que eram gêmeos na hora. Eles nasceram à noite, e encontramos os três pela manhã. Foi uma surpresa. Nasceram normalmente, sem a nossa intervenção ou inseminação. Quando isso acontece, um dos filhotes acaba morrendo, né? Mas, não. Estão super saudáveis", afirmou.

Bezerros foram batizados de Chiquinha e Chaves Crédito: Acervo Pessoal

Também de acordo com o produtor, os animais são dóceis e estão se adaptando ao dia a dia do sítio. "Temos a Princesa há uns três, quatro anos. Ela é nova. Já deu umas duas crias antes, mas nunca algo como isso", disse.

Excepcionalidade

O médico veterinário Gabriel Cuzzuol, especialista em reprodução bovina, explicou que a probabilidade de uma gestação gemelar de sexos diferentes é muito pequena e se aproxima de 1% – ou até menos.

Segundo ele, apesar de não representar muitos riscos à saúde, desse fenômeno pode surgir uma anomalia específica dos bovinos, o freemartinismo, quando os animais nascem estéreis.

Princesa e os filhotes, Chaves e Chiquinha, dias após nascimento dos bezerros Crédito: Acervo Pessoal

"Isso significa que a fêmea terá características masculinizadas, portanto, será estéril. E já nos machos a ocorrência de esterilidade é bem menor. Normalmente é detectado no interior do útero, pois ocorre anastomose vasculares, que é a união da circulação de um feto com a do outro", detalhou.