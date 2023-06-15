Produtor rural do ES registra dois partos de bezerros gêmeos em menos de 10 dias

Uma família de produtores rurais de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, foi surpreendida com dois partos naturais de bezerros gêmeos em um intervalo de 10 dias, gestação considerada incomum em bovinos por médicos veterinários.
O primeiro par, do sexo feminino, nasceu no último dia 4 de junho e, o segundo, de dois machos, nesta segunda-feira (12). Em outra propriedade do produtor Uiles Fontana Bis, também foi registrado um nascimento gemelar de bezerros com sexo masculino em abril deste ano.
"Muito surpreso e muito feliz. É difícil de acontecer. Meu filho foi até as outras propriedades para ver se pode ter acontecido mais lá", disse o produtor.
Douglas, filho de Uiles, é quem cuida dos animais das três propriedades da família, que também é produtora de café. Ele contou que há cerca cinco anos foram registrados vários nascimentos de bezerros gêmeos, inclusive de sexos diferentes. Porém, desde então não tinha acontecido mais, até o primeiro dos três partos, registrado em abril deste ano.
No dia, o produtor chegou na propriedade e viu um bezerro longe da vaca. Como achou que o animal tinha sido rejeitado, levou para a outra propriedade da família. No dia seguinte, voltou à propriedade e viu a vaca amamentando o outro bezerro. Quase dois meses depois, outras duas gestações gemelares foram registradas em outra propriedade.
"Olho elas todo dia e não esperava que ia nascer dois. Quando cheguei e vi, foi só alegria. Estou alegre demais. Quando o trabalho é feito com dedicação, amor e cuidado Deus retribui", disse o produtor.
Segundo Douglas, as vacas que pariram os bezerros gêmeos são todas da raça nelore e não têm nenhum parentesco.
Surpresa com o nascimento, a família já fez vários registros com os animais. Quem tem se divertido com os bezerros é a pequena Betina, de 2 anos, filha de Douglas Bis e sua esposa, Mariana Rodrigues. Os pais costumam postar vídeos nas redes sociais da pequena se divertindo com os novos moradores da propriedade.
Caso é incomum
Vinícius Ribeiro, médico veterinário especializado em clínica cirúrgica e reprodução, disse que gestação gemelar em bovinos, mesmo de bezerros do mesmo sexo, é incomum.
"Dentro dos ruminantes, tem os caprinos e ovinos, que é mais comum a ocorrência de partos gemelares ou múltiplos. Nos bovinos e equídeos não é comum o parto gemelar. Naturalmente e sem indução, é incomum é raríssimo acontecer um parto gemelar", disse o médico veterinário.
O médico disse ainda, que durante o nascimento, caso ocorra alguma dificuldade, é adotado o procedimento cirúrgico (cesárea) para evitar o sofrimento fetal ou a morte do bezerro.
"O parto sendo normal, sem dificuldade, o produtor rural só tem a agradecer. Se forem fêmeas e a propriedade for de produção de leite, o proprietário vai morrer de rir porque são duas novas fêmeas para compor o plantel. Se forem machos em propriedade de cultura de corte, ele também ficará feliz", disse o veterinário.
*Com informações do g1ES