Produtor rural do ES registra dois partos de bezerros gêmeos em menos de 10 dias

Uma família de produtores rurais de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo , foi surpreendida com dois partos naturais de bezerros gêmeos em um intervalo de 10 dias, gestação considerada incomum em bovinos por médicos veterinários.

O primeiro par, do sexo feminino, nasceu no último dia 4 de junho e, o segundo, de dois machos, nesta segunda-feira (12). Em outra propriedade do produtor Uiles Fontana Bis, também foi registrado um nascimento gemelar de bezerros com sexo masculino em abril deste ano.

"Muito surpreso e muito feliz. É difícil de acontecer. Meu filho foi até as outras propriedades para ver se pode ter acontecido mais lá", disse o produtor.

Douglas, filho de Uiles, é quem cuida dos animais das três propriedades da família, que também é produtora de café. Ele contou que há cerca cinco anos foram registrados vários nascimentos de bezerros gêmeos, inclusive de sexos diferentes. Porém, desde então não tinha acontecido mais, até o primeiro dos três partos, registrado em abril deste ano.

No dia, o produtor chegou na propriedade e viu um bezerro longe da vaca. Como achou que o animal tinha sido rejeitado, levou para a outra propriedade da família. No dia seguinte, voltou à propriedade e viu a vaca amamentando o outro bezerro. Quase dois meses depois, outras duas gestações gemelares foram registradas em outra propriedade.

"Olho elas todo dia e não esperava que ia nascer dois. Quando cheguei e vi, foi só alegria. Estou alegre demais. Quando o trabalho é feito com dedicação, amor e cuidado Deus retribui", disse o produtor.

Segundo Douglas, as vacas que pariram os bezerros gêmeos são todas da raça nelore e não têm nenhum parentesco.

Surpresa com o nascimento, a família já fez vários registros com os animais. Quem tem se divertido com os bezerros é a pequena Betina, de 2 anos, filha de Douglas Bis e sua esposa, Mariana Rodrigues. Os pais costumam postar vídeos nas redes sociais da pequena se divertindo com os novos moradores da propriedade.

Caso é incomum

Vinícius Ribeiro, médico veterinário especializado em clínica cirúrgica e reprodução, disse que gestação gemelar em bovinos, mesmo de bezerros do mesmo sexo, é incomum.

"Dentro dos ruminantes, tem os caprinos e ovinos, que é mais comum a ocorrência de partos gemelares ou múltiplos. Nos bovinos e equídeos não é comum o parto gemelar. Naturalmente e sem indução, é incomum é raríssimo acontecer um parto gemelar", disse o médico veterinário.

Betina adorou os amiguinhos bezerros. Duas vacas pariram gêmeos em menos de 10 dias Crédito: Arquivo Pessoal

O médico disse ainda, que durante o nascimento, caso ocorra alguma dificuldade, é adotado o procedimento cirúrgico (cesárea) para evitar o sofrimento fetal ou a morte do bezerro.

"O parto sendo normal, sem dificuldade, o produtor rural só tem a agradecer. Se forem fêmeas e a propriedade for de produção de leite, o proprietário vai morrer de rir porque são duas novas fêmeas para compor o plantel. Se forem machos em propriedade de cultura de corte, ele também ficará feliz", disse o veterinário.