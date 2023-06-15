Caminhão roubado em Cachoeiro de Itapemirim é recuperado em Viana

Um caminhão roubado em Cachoeiro de Itapemirim em abril foi encontrado pela Polícia Civil nessa quinta-feira (15). O veículo foi encontrado abandonado em um terreno, em Viana, e passará por vistoria para verificar se houve adulteração. Até o momento, ninguém foi detido.
O veículo havia sido roubado no dia 19 de abril deste ano, na Rodovia do Frade, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.“Chegamos ao caminhão, por meio de levantamentos e informações obtidas por nossos policiais. Não houve detido, mas o caso segue sob investigação”, ressaltou o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.
O delegado acredita que essa ação mostra o alto índice de recuperação de veículos automotores de grande porte na Grande Vitória e o combate às organizações criminosas especializadas em furtos e roubos de veículos. “O nosso trabalho não para e estamos de olhos bem abertos para essas ocorrências”, apontou.