Caminhão roubado em Cachoeiro de Itapemirim é recuperado em Viana

O veículo Volvo foi roubado na cidade do Sul do ES e encontrado em um terreno, em Viana

O veículo havia sido roubado no dia 19 de abril deste ano, na Rodovia do Frade, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.“Chegamos ao caminhão, por meio de levantamentos e informações obtidas por nossos policiais. Não houve detido, mas o caso segue sob investigação”, ressaltou o delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.