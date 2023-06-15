Após meses de queda, preços de carro zero registram aumento em maio

A compra ou troca de um automóvel faz parte dos planos de grande parte das pessoas Crédito: Freepik

Depois de meses com tendência de queda, os preços dos carros novos voltaram a registrar uma pequena alta no quinto mês do ano, variando de 0,16% a 0,66%. Segundo o Monitor de Variação de Preços (MVP) da Kelley Blue Book (KB), todas as faixas de ano e modelo tiveram alguma valorização nos preços médios em maio.

Isso aconteceu praticamente às vésperas da apresentação da Medida Provisória (MP), elaborada pelo governo federal , que trouxe uma série de incentivos para a compra do carro zero quilômetro, como uma forma de incentivar a indústria automotiva.

O levantamento ainda mostrou que os veículos seminovos, com até 3 anos de uso, seguiram com os preços em queda, mesmo com a inclusão dos modelos 2023/2024. O mesmo movimento aconteceu com os modelos de de 4 a 10 anos de uso.

Com relação aos carros elétricos, os modelos zero quilômetro tiveram uma leve alta, sendo que Audi e-tron GT, BYD Tan, JAC IEV 750 e Volvo apresentaram a maior variação, de 1,05%.

Baixa demanda

Desde o ano passado, as vendas de carro vêm registrando uma baixa demanda, causada por fatores como juros de financiamento muito altos e problemas no fornecimento de semicondutores, que ainda não se normalizou, desde o período mais crítico da pandemia do coronavírus.

Segundo estudo da KBB, o anúncio das medidas de isenção de impostos para reduzir os preços de veículos de até R$ 120 mil impactou negativamente as vendas de carros novos entre 20% e 40%, dependendo da região do país, uma vez que boa parte dos consumidores decidiram aguardar os efeitos dos descontos nos preços dos veículos novos.

De acordo com a consultoria Jato Dynamics, os 165.291 emplacamentos de maio ficaram bem abaixo dos 185.404 registrados em abril. Na comparação com maio de 2022, quando 174.181 automóveis e comerciais leves foram negociados, a queda foi de 5,1%.

Veja a tabela com as variações de preços de maio