Após meses de queda, preços de carro zero registram aumento em maio

Depois de meses com tendência de queda, os preços dos carros novos voltaram a registrar uma pequena alta no quinto mês do ano, variando de 0,16% a 0,66%. Segundo o Monitor de Variação de Preços (MVP) da Kelley Blue Book (KB), todas as faixas de ano e modelo tiveram alguma valorização nos preços médios em maio.
Isso aconteceu praticamente às vésperas da apresentação da Medida Provisória (MP), elaborada pelo governo federal, que trouxe uma série de incentivos para a compra do carro zero quilômetro, como uma forma de incentivar a indústria automotiva.
O levantamento ainda mostrou que os veículos seminovos, com até 3 anos de uso, seguiram com os preços em queda, mesmo com a inclusão dos modelos 2023/2024. O mesmo movimento aconteceu com os modelos de de 4 a 10 anos de uso.
Com relação aos carros elétricos, os modelos zero quilômetro tiveram uma leve alta, sendo que Audi e-tron GT, BYD Tan, JAC IEV 750 e Volvo apresentaram a maior variação, de 1,05%.
Baixa demanda
Desde o ano passado, as vendas de carro vêm registrando uma baixa demanda, causada por fatores como juros de financiamento muito altos e problemas no fornecimento de semicondutores, que ainda não se normalizou, desde o período mais crítico da pandemia do coronavírus.
Segundo estudo da KBB, o anúncio das medidas de isenção de impostos para reduzir os preços de veículos de até R$ 120 mil impactou negativamente as vendas de carros novos entre 20% e 40%, dependendo da região do país, uma vez que boa parte dos consumidores decidiram aguardar os efeitos dos descontos nos preços dos veículos novos.
De acordo com a consultoria Jato Dynamics, os 165.291 emplacamentos de maio ficaram bem abaixo dos 185.404 registrados em abril. Na comparação com maio de 2022, quando 174.181 automóveis e comerciais leves foram negociados, a queda foi de 5,1%.