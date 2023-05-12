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Pensando em comprar?

5 dicas de especialistas para escolher o modelo de carro ideal

Decidir qual é o automóvel perfeito não é fácil, ainda mais quando falamos de um bem de alto valor aquisitivo. Saiba o que observar antes de fechar negócio para evitar arrependimentos
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

12 mai 2023 às 17:20

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 17:20

carros
Com a quantidade de marcas, modelos e versões de carros no mercado hoje, a indecisão na hora de comprar só cresce Crédito: Shutterstock
Não importa se é o seu primeiro "filho" de quatro rodas ou não, escolher o modelo certo de carro não é uma tarefa simples. Com tantas opções de marcas, modelos e versões, a compra desse produto que envolve boa parte do orçamento mensal deve ser planejada antes de fechar negócio para evitar arrependimentos. E aproveitando que no sábado, 13, é comemorado o Dia do Automóvel, Motor conversou com especialistas para trazer dicas de como escolher o modelo perfeito para você.
A personal car Aline Deolindo observa que definir o seu carro ideal é algo complexo justamente porque não existe uma fórmula matemática. “Nenhum modelo é ruim ou bom para qualquer pessoa e, provavelmente, o seu carro perfeito não é o mesmo que o meu”, ressalta.
"Uma compra acertada de um carro tem mais a ver com detalhes particulares de cada consumidor – como a configuração familiar, o orçamento disponível, os gostos e as diferentes necessidades de vida – do que as características do modelo."
Aline Deolindo - Personal car
O gerente de vendas da Orvel Fiat Vila Velha, Luciano Ribeiro, vê essa decisão da mesma maneira. “Tudo é regido pelas necessidades, pelo desejo e pelo perfil pessoal de cada comprador”, destaca.
carros
Seja a primeira compra ou não, a decisão de qual modelo escolher precisa de uma boa pesquisa Crédito: Shutterstock
Para o gerente das concessionárias Peugeot e Citroen de Vila Velha, Phillippe Aguiar, é nesse ponto que surge uma das funções mais relevantes de um vendedor automotivo: saber instruir os clientes e oferecer uma consultoria adequada.
Alguns fatores apontados que precisam estar nessa "entrevista" com o cliente é entender qual é o trajeto diário feito por esse comprador, quantas pessoas precisam ser acomodadas no carro, se o motorista tem pets e se costuma carregar objetos.
Quando a indecisão vence a racionalidade, o cliente pode não enxergar o custo-benefício que algumas opções oferecem. “A consultoria de um profissional de vendas é importante para ele entender o custo da manutenção e do seguro do carro, se o carro é econômico e qual é a depreciação dele, por exemplo”, acrescenta.
Confira algumas dicas antes de comprar um carro:

01

Quem sou eu?

Nada de crise existencial por aqui. Isso é apenas um exercício de autoconhecimento. Pense no que você faz e com quem convive na sua rotina. Para quem convive em grandes famílias ou cercado de amigos, é recomendado um carro com maior espaço interno, como o sedã; quem viaja muito para áreas rurais, um SUV é uma excelente opção; e quem precisa de um carro só para ajudar na locomoção para o trabalho, um hatch compacto pode ser mais do que suficiente.
Alguns tipos de carros recebem vários nomes no mercado, como aventureiro, familiar, esportivo, conversível, van, jipe, furgão. E de acordo também com o tamanho deles: subcompactos, compactos, médios e grandes. Tudo isso pode ser mais um motivo para confundir a cabeça, mas o que você precisa saber é que os automóveis leves se dividem nas seguintes grandes categorias:

02

Qual é o meu orçamento?

Você também precisa prever não somente o investimento no carro em si, como também outros tipos de custos. Consulte a média de preço na sua região dos seguintes serviços e produtos: manutenção preventiva e corretiva, peças de reparo, seguro de cada modelo, lavagem e os impostos anuais, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e as taxas de documentação de transferência de propriedade, emplacamento e licenciamento.

03

Como não cair em armadilhas?

Para fazer uma compra sem correr riscos, entenda que o local de compra não garante a procedência do produto usado ou seminovo. O melhor a se fazer é contratar um serviço de vistoria técnica. Verifique também se o antigo proprietário não esteve envolvido em processos judiciais.

04

No que investir?

Sobre os itens de série dos modelos de carro, se o orçamento estiver apertado, a personal car Aline Deolindo recomenda dar prioridade às tecnologias relacionadas à segurança. “O conforto é sensacional, mas a segurança é fundamental. Por isso, aposte em airbag, controle de estabilidade e de frenagem, alerta de colisão, alerta de sono, alerta de fadiga e farol DRL”, enumera. Consulte também os órgãos que disciplinam e testam a segurança desses recursos.

05

Eu preciso disso?

Outros itens de conforto que estão ligados indiretamente à segurança do seu carro ideal são o ajuste de bancos e volantes para pessoas muito baixas ou altas. “A tecnologia tem que ser usada a nosso favor, mas o foco na segurança e no conforto deve ser a nossa prioridade antes de comprar um carro”, complementa a personal car. Na dúvida, pergunte a si mesmo: “Eu realmente vou usar esses recursos na hora de dirigir?”.
Para finalizar, Luciano Ribeiro resume que, para encontrar sua alma gêmea de quatro rodas, também é preciso pesquisar bastante: “Leia e compare os modelos de carros que você deseja em reportagens e nas redes sociais. Além disso, não deixe de visitar o site da montadora para ver mais detalhes antes de ir em uma concessionária autorizada para fazer o teste drive”, lembra.

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