Pesquisa aponta que maioria dos brasileiros busca por carro até R$ 40 mil

Relatório aponta também que houve aumento na busca por modelos que custam até R$ 60 mil Crédito: Shutterstock

O relatório Análise Setorial do Data OLX Autos trouxe um panorama nacional do mercado automotivo, com tendências de consumo, além das marcas e modelos favoritos dos brasileiros. Um dos dados que mais chamam a atenção é quanto ao valor máximo de automóvel mais buscado na plataforma, que é de até R$ 40 mil.

Segundo o levantamento, 24,6% das pessoas que procuram um carro na plataforma buscam por modelos que custam até R$ 20 mil e 27,4% estão procurando por automóveis com preços de R$ 20.001 a R$ 40 mil, totalizando 52% das buscas.

Por conta dessa gama de preços, os automóveis mais antigos estão entre os mais buscados, com destaque para carros acima de 14 anos, que lideram 34,5% da procura, seguido por automóveis de 10 a 13 anos (22%), sete a nove anos (17,5%) e de quatro a seis anos (13,1%).

Na categoria de seminovos, que são os modelos com até quatro anos de uso, o destaque fica para aqueles com baixa quilometragem, que são preferidos por 9,7%, enquanto 3,2% busca carros com mais de 60 mil km rodados.

Por outro lado, o relatório mostra ainda que houve um aumento na busca por modelos que custam até R$ 60 mil, saindo de 17,1% em 2022 para 18% em 2023. Por conta disso, a pesquisa ainda indicou que houve redução na procura por automóveis de 7 a 9 anos, enquanto os carros de 10 a 13 anos, por exemplo, que no primeiro trimestre de 2022 representavam 20,7% das buscas na plataforma, nos mesmos meses deste ano, representam 22%.

Intenção de compra

Com relação à intenção de compra, foi registrado também um crescimento, já que segundo o estudo Brand Health Tracker, feito em dezembro do ano passado, 72% dos brasileiros têm intenção de comprar ou trocar de carro nos próximos meses. Em outubro, eram 69%.

Os fatores principais que motivariam essa compra seriam a redução de preço do automóvel (51%) e melhores condições de pagamento (48%), uma vez que os juros altos têm feito com que a demanda por modelos de maior valor agregado diminua. Como tem sido visto na indústria nos últimos meses.

Apesar disso, a produção e venda de veículos novos e usados registraram crescimento de 11% e 22%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado.

"Nos primeiros meses do ano, acompanhamos a interrupção da produção parcial das montadoras pela baixa demanda por veículos zero quilômetro de alto ticket médio - movimento esse explicado pela perda de poder aquisitivo do consumidor e pelo endurecimento das políticas de concessão de créditos dos bancos", avalia o vice-presidente de Autos da OLX Brasil, Flávio Passos, acrescentando que, nesse cenário, a demanda migrou para carros usados com mais de nove anos.

Ao cruzar com os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o estudo mostra que o primeiro trimestre deste ano fechou com 507 mil unidades produzidas.

Marcas e modelos mais vendidos

Mesmo saindo de linha e de ter perdido parte do interesse das buscas com relação ao ano passado, o Volkswagen Gol ainda lidera como o modelo mais pesquisado, com 5,8% da procura (em 2022 esse percentual era de 8,2%).

Em seguida está o Fiat Palio (4,1%), o Honda Civic (3,3%) e o Toyota Corolla, que foi o único dos cinco mais procurados que teve aumento nas buscas com relação ao ano passado: de 2,8% para 3,1%. Em quinto, está outro modelo que saiu de linha recentemente, o Fiat Uno, com 3,1% de procura.

Apesar do Gol ser o mais procurado, o destaque de vendas no primeiro trimestre foi para o Chevrolet Onix 2019, o mais vendido por meio da plataforma no período, liderando nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. A versão 2020 do modelo lidera na Região Norte. Já na Centro-Oeste, o destaque é o Gol 2010.

Em relação às fabricantes, o estudo aponta que a Volkswagen foi a marca mais comercializada na plataforma no primeiro trimestre, seguida pela Chevrolet e Fiat.